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16:21 (мск), источник: ТАСС

Мантуров: выставку RAE перенесут из Нижнего Тагила в подмосковный парк «Патриот»

Площадок не должно быть много, мы не должны тратить бюджетные и небюджетные ресурсы, пояснил глава Минпромторга РФ.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Выставка Russian Arms Expo (RAE) будет перенесена из Нижнего Тагила в подмосковный парк «Патриот», сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Мы согласовали такое решение по переносу RAE на территорию «Патриота», — сказал Мантуров.

«Мы не хотим потерять таким образом бренд, но площадок не должно быть много, мы не должны тратить бюджетные и небюджетные ресурсы», — добавил министр.

Выставка Russian Arms Expo проходит в Нижнем Тагиле с 1999 года. В подмосковном парке «Патриот» с 2015 года проводятся военно-технические форумы «Армия».

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