Мантуров: выставку RAE перенесут из Нижнего Тагила в подмосковный парк «Патриот»
Площадок не должно быть много, мы не должны тратить бюджетные и небюджетные ресурсы, пояснил глава Минпромторга РФ.
Площадок не должно быть много, мы не должны тратить бюджетные и небюджетные ресурсы, пояснил глава Минпромторга РФ.
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Выставка Russian Arms Expo (RAE) будет перенесена из Нижнего Тагила в подмосковный парк «Патриот», сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«Мы согласовали такое решение по переносу RAE на территорию «Патриота», — сказал Мантуров.
«Мы не хотим потерять таким образом бренд, но площадок не должно быть много, мы не должны тратить бюджетные и небюджетные ресурсы», — добавил министр.
Выставка Russian Arms Expo проходит в Нижнем Тагиле с 1999 года. В подмосковном парке «Патриот» с 2015 года проводятся