Мантуров: выставку RAE перенесут из Нижнего Тагила в подмосковный парк «Патриот»

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Выставка Russian Arms Expo (RAE) будет перенесена из Нижнего Тагила в подмосковный парк «Патриот», сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Мы согласовали такое решение по переносу RAE на территорию «Патриота», — сказал Мантуров.

«Мы не хотим потерять таким образом бренд, но площадок не должно быть много, мы не должны тратить бюджетные и небюджетные ресурсы», — добавил министр.