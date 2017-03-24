Главу «Сибуправтодора» Сахарова отстранили от должности
Очередной громкий коррупционный скандал в Омске продолжает развиваться.
Очередной громкий коррупционный скандал в Омске продолжает развиваться.
Подозреваемого в хищении бюджетных денег руководителя «Сибуправтодора» Александра Сахарова отстранили от должности.
Напомним, что Сахарова подозревают в хищении бюджетных денежных средств, выделенных на реконструкцию одной из магистралей. Основанием к возбуждению дела послужили материалы проверки регионального УФСБ.
Скорее всего, исход отстранения напрямую зависит от итога расследования уголовного дела в отношении служащего. Отметим, что сегодня было опубликовано видео задержания Сахарова.