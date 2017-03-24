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15:44 (мск), источник: СуперОмск

Главу «Сибуправтодора» Сахарова отстранили от должности

Очередной громкий коррупционный скандал в Омске продолжает развиваться.

Подозреваемого в хищении бюджетных денег руководителя «Сибуправтодора» Александра Сахарова отстранили от должности.

Напомним, что Сахарова подозревают в хищении бюджетных денежных средств, выделенных на реконструкцию одной из магистралей. Основанием к возбуждению дела послужили материалы проверки регионального УФСБ.

Скорее всего, исход отстранения напрямую зависит от итога расследования уголовного дела в отношении служащего. Отметим, что сегодня было опубликовано видео задержания Сахарова.

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