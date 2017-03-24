Митинг сторонников Навального в Магнитогорске запретили из-за ремонта водовода

«В Магнитогорске администрация города спустя несколько дней отменила своё же решение о согласовании 26 марта митинга против коррупции. Основание отмены — якобы внезапно возникшая аварийная ситуация на водопроводных сетях как раз в месте проведения митинга. Только вот почему-то устранять эту “аварию” горводоканал хочет не в рабочую пятницу, а в нерабочее воскресенье. Наверное, хотят получить сверхурочные», — написал Алексей Табалов.

Напомним, что в Челябинске Табалову отказали в проведении митинга. Он обратился с иском в Советский районный суд, в котором пожаловался на городскую администрацию. Суд отказал в удовлетворении этого иска.

«Судья согласился с доводами Администрации, что во всем Челябинске имеются всего 2 места, пригодных для проведения митингов, и оба они 26марта на протяжение всего дня заняты. Данное решение будет обжаловано в судах высшей инстанции вплоть до ЕСПЧ», — сообщается в одной из групп поддержки Навального на Южном Урале.

Алексей Навальный на своем официальном сайте 23 марта сообщил, что антикоррупционные митинги заявлены в 100 городах России. В их числе — Челябинск и Магнитогорск, где акции отменены.