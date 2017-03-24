Нижегородская администрация рассмотрела представление СК и не нашла дисциплинарного проступка в действиях Михаила Шарова

20 февраля в горадминистрацию на имя сити-менеджера Сергея Белова поступило представление из следственного отдела по Канавинскому району СУ СК РФ по области в отношении Михаила Шарова. Следователи указывали на злоупотребление им своими полномочиями.

Сегодня в администрации сообщили, что в марте 2017 года это представление было рассмотрено, и наличия дисциплинарного проступка в нем не обнаружено.

«Вопрос о привлечении Михаила Шарова к дисциплинарной ответственности можно рассматривать только в рамках трудовых правоотношений. Дисциплинарные взыскания применяются работодателем за ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. Однако из представления не усмотрено наличие дисциплинарного проступка», — отметили в департаменте.

Вместе с тем, как добавили в администрации, Шарову указано на необходимость проведения профилактической работы с сотрудниками канавинской администрации «о необходимости неукоснительного соблюдения норм действующего законодательства при исполнении ими должностных обязанностей».

Напомним, следователи проводят процессуальную проверку в отношении Михаила Шарова по факту злоупотребления полномочиями. Материалы по Шарову выделены в отдельное производство в ходе расследования уголовного дела в отношении и.о. начальника отдела потребительского рынка районной администрации Романова Д. В., который также подозревается в злоупотреблении полномочиями.

Согласно материалам дела по Романову, он с декабря 2015 по январь 2016 года, обладая информацией о том, что предпринимателем незаконно размещены три нестационарных торговых объекта (на ул. Лесной городок и ул. Движенцев), не инициировал мероприятия по их сносу, получив за это от предпринимателя новогодние подарки почти на 50 тысяч рублей. Указанные объекты были демонтированы на основании распоряжения и.о. главы района в апреле 2016 года, когда Романов уже был освобожден от должности.

Шаров, допрошенный по данному делу, пояснял, что в январе 2016 года он не проводил мероприятия, где могли бы быть вручены указанные подарки. Но при этом добавил, что подобные мероприятия могли проходить на территории района и на них могли быть приглашены сотрудники администрации. Шаров также заявлял, что не давал Романову никаких поручений по поиску подарков.

Однако следствие полагает, что показания Шарова не соответствуют действительности. В связи с этим следствие предложило Белову в течение месяца рассмотреть представление о привлечении Шарова к дисциплинарной ответственности.