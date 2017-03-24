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17:38 (мск), источник: Actualitati.md

Социалисты инициировали создание парламентской группы по проблеме суицидов в Молдове

Сегодня, 24 марта, в Парламенте Республики Молдова была создана комиссия, которая будет заниматься проблемами суицидов в Молдове. Инициатором создания комиссии выступила фракция ПСРМ, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Депутат-социалист Владимир Односталко заявил, что на сегодняшний день, в Молдове проблема суицидов, к сожалению — очень актуальна.

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Как показывает статистика, наиболее актуальна она для города Кишинев и для северных районов. К сожалению, в последние годы зафиксирован рост числа суицидов. Большинство касаются трудоспособного населения, молодежи, с одной стороны, а с другой стороны мы столкнулись с новой проблемой — это множественные игры в социальных сетях, в Интернете. Этим играм мы, к сожалению, не можем противодействовать по ряду причин.

Некоторые статьи, касающиеся суицидов, содержатся в Уголовном кодексе РМ, однако, к сожалению, специализированных служб при министерствах или департаментах как таковых нет, так как нет и специально подготовленных для этого кадров, — отметил депутат.

По словам Односталко, вся работа будет функционировать на базе комиссий социальной защиты, образования, прав человека и других, которая будет вырабатывать предложения как законодательного характера, так и меры профилактики суицидов.

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