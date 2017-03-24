Социалисты инициировали создание парламентской группы по проблеме суицидов в Молдове

Депутат-социалист Владимир Односталко заявил, что на сегодняшний день, в Молдове проблема суицидов, к сожалению — очень актуальна.

Как показывает статистика, наиболее актуальна она для города Кишинев и для северных районов. К сожалению, в последние годы зафиксирован рост числа суицидов. Большинство касаются трудоспособного населения, молодежи, с одной стороны, а с другой стороны мы столкнулись с новой проблемой — это множественные игры в социальных сетях, в Интернете. Этим играм мы, к сожалению, не можем противодействовать по ряду причин.

Некоторые статьи, касающиеся суицидов, содержатся в Уголовном кодексе РМ, однако, к сожалению, специализированных служб при министерствах или департаментах как таковых нет, так как нет и специально подготовленных для этого кадров, — отметил депутат.

По словам Односталко, вся работа будет функционировать на базе комиссий социальной защиты, образования, прав человека и других, которая будет вырабатывать предложения как законодательного характера, так и меры профилактики суицидов.