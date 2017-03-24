В Волгодонске выбрали нового главу администрации города
24 марта Виктора Мельникова выбрали главой администрации Волгодонска, сообщает
24 марта Виктора Мельникова выбрали главой администрации Волгодонска, сообщает
На пост претендовали два кандидата — глава администрации Волгодонского района Виктор Мельников и заместитель главы администрации Пролетарского района
За Виктора Мельникова депутаты Волгодонской городской Думы проголосовали единогласно простым поднятием руки. После этого новый
Напомним, что теперь уже бывший градоначальник Андрей Иванов не стал подавать документы на конкурс по замещению должности