В Волгодонске выбрали нового главу администрации города

На пост претендовали два кандидата — глава администрации Волгодонского района Виктор Мельников и заместитель главы администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону Валерий Красов.

За Виктора Мельникова депутаты Волгодонской городской Думы проголосовали единогласно простым поднятием руки. После этого новый сити-менеджер подписал контракт сроком на три с половиной года — до окончания полномочий городской Думы шестого созыва.