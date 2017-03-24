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17:36 (мск), источник: Городской репортер

В Волгодонске выбрали нового главу администрации города

24 марта Виктора Мельникова выбрали главой администрации Волгодонска, сообщает пресс-служба горадминистрации.

На пост претендовали два кандидата — глава администрации Волгодонского района Виктор Мельников и заместитель главы администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону Валерий Красов.

За Виктора Мельникова депутаты Волгодонской городской Думы проголосовали единогласно простым поднятием руки. После этого новый сити-менеджер подписал контракт сроком на три с половиной года — до окончания полномочий городской Думы шестого созыва.

Напомним, что теперь уже бывший градоначальник Андрей Иванов не стал подавать документы на конкурс по замещению должности сити-менеджера.

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