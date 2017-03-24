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21:21 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове произошла новая политическая «смена»

Советники и примары из Хынчешт объявили в пятницу о выходе из Партии коммунистов.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Более трех десятков советников из Хынчештского района сообщили в пятницу о том, что приняли решение покинуть Партию коммунистов Молдова. Об этом говорится в декларации, поступившей в редакцию Sputnik.

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Речь идет о 26 местных советниках, трех районных советниках, одном городском советнике и двух примарах.

«Приняли решение покинуть ряды Партии коммунистов Республики Молдова. Будем дальше работать в качестве местных избранников в интересах жителей Хынчештского района вместе с командой Демократической партии», — говорится в заявлении.

Как указано в тексте документа, «решение присоединиться к районной команде Демпартии — доказательство искреннего желания сотрудничества».

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