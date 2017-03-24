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21:09 (мск), источник: Noi.md

Отношения Молдовы с Румынией создают напряжение в парламенте

Депутаты ПСРМ и парламентского большинства вступили в спор сегодня на пленарном заседании парламента из-за Соглашения о сотрудничестве в военной области между Молдовой и Румынией, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Социалисты считают этот документ антиконституционным, направленным против интересов Республики Молдова. По их мнению, в условиях, когда Румыния отказывается подписать пограничное соглашение с нашей страной, не может быть и речи о военном сотрудничестве.

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«У Молдовы до сих пор нет пограничного соглашения с соседним государством, они отказываются подписать это соглашение, что означает, что фактически не признают территорию нашей страны, государственность Молдовы. Кишиневские власти обращались неоднократно к бухарестским, пытаясь убедить их, что это соглашение необходимо подписать. Мы понимаем их цель, политические амбиции присоединения нашей территории, для чего финансируется унионистское движение, но не понимаем, почему мы, парламент, должны поддержать эти интересы. Большинство населения не желает объединения, положите конец этим спекуляциям», — заявил Влад Бэтрынча.

Речь социалиста вызвала резкую критику демократов и либералов. Глава комиссии по внешней политике Валентина Булига обвинила Бэтрынчу, что он использует центральную трибуну парламента, чтобы дезинформировать население.

«Трибуна дана для того, чтобы объективно информировать граждан, прошу не вводить в заблуждение общественное мнение. Румыния была первой страной, признавшей независимость Республики Молдова. Это военное соглашение было подписано еще в 2012 году и не ставит под угрозу суверенитет и нейтралитет нашей страны. У Вас не было никакого морального права сказать это. Ратификация этого соглашения необходима для укрепления взаимовыгодных отношений сотрудничества», — сказала Булига.

«Когда вы выйдете хоть один раз к этой трибуне, чтобы потребовать вывода российских войск с территории Молдовы?», — спросил в свою очередь социалистов депутат ЛП Лилиан Карп.

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