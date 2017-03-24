Додон заявил, что намерен защитить молдавскую государственность
Президент Молдовы Игорь Додон считает, что, если не будет остановлена румынизация, Молдова исчезнет.
Президент Молдовы Игорь Додон считает, что, если не будет остановлена румынизация, Молдова исчезнет.
КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что в числе его намерений — защита и сохранение молдавской государственности, сообщила в пятницу
По мнения главы молдавского государства, наша стране может реализоваться как современное и крепкое государство, только сохраняя и развивая то восприятие о молдавской идентичности, «которое еще имеется».
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Если не будет остановлен процесс «румынизации», страна пропадет, считает Додон.
Краеугольным камнем процесса сохранения государственности Додон назвал преподавание в школах курса истории Молдовы, а не истории румын, как это делается сейчас.
«Я, как президент, сделаю все возможное, чтобы защитить и утвердить нашу государственность именно как молдавскую государственность. Нейтральную и независимую. Считаю также принципиально важным создать молдавскую гражданскую нацию, которая будет содержать в себе все этносы нашей страны, но, в то же время, будет обладать своей четкой идентичностью на международном уровне», — заявил Додон.
Глава республики подчеркнул, что все сильные государства имеют выраженную национальную идентичность — Россия, Франция, Испания, Польша и США. Именно этой «солидарности по принципу национальности», по словам Додона, и не хватает жителям Молдовы.
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Додон также заявил, что в скором времени начнутся съемки документального фильма об истории молдавского народа. Презентация киноленты состоится осенью, в канун столетнего юбилея создания Молдавской демократической республики, который будет отмечаться второго декабря.