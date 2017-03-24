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20:01 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Украинская журналистка задержана в Минске

По словам Кристины, сейчас ее везут в Московское РОВД, о причине задержания полиция не сообщила.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Украинская журналистка издания «Новое время» Кристина Бердинских задержана в Минске.

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Об этом сама Бердинских сообщила на своей странице в Facebook.

По словам Кристины, сейчас ее везут в Московское РОВД, о причине задержания полиция не сообщила.

«Минск. Ул. Фабрициуса, 4. Сюда пришли родственники принести передачи задержанным (во время марша “тунеядцев”, — Ред.). Приехал наряд милиции. Говорят, поступило сообщение о преступлении. Переписали личные данные 13 человек. Мои в том числе. Я аккредитована и работаю официально в Минске. Никого не выпускают. Что с нами делать, не знают. Сказали ждите. Рядом синий бус. Просят пройти в бус», — написала Бердинских перед задержанием.

Позже Бердинских опубликовала фото из микроавтобуса силовиков, куда ее посадили после задержания.

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