Пенсионный фонд Украины прекратил выплату средств через «дочки» российских банков

В пресс-службе пояснили, что приостановили перечисление пенсий через эти банки в соответствии с указом президента Петра Порошенко от 15 марта о применении санкций к финучреждениям с российским государственным капиталом. Санкции, в частности, предусматривают запрет размещать государственные средства Украины на счетах этих учреждений.

Под давлением националистов, заблокировавших несколько отделений «дочек» российских банков, президент Петр Порошенко 16 марта ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом (Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank) сроком на год. Санкции предполагают запрет на вывод средств за пределы Украины, а также на выплату дивидендов, процентов, возвращения межбанковских депозитов и кредитов, средств из корреспондентских счетов субординированного долга.

Запрет также относится к распределению прибыли и капитала этих пяти банков, в то же время ограничения не касаются проведения расчетов между резидентами Украины и их контрагентами, которые имеют счета в материнских структурах. Известно, что российские банки с государственным капиталом ведут переговоры о продаже своих украинских «дочек».

В четверг Нацбанк Украины (НБУ) обратился к правоохранительным органам с просьбой прекратить блокирование радикалами отделений банков, обосновывая это снижением доверия к украинской банковской системе и угрозой ее стабильности.