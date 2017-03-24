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20:40 (мск), источник: ТАСС

Пенсионный фонд Украины прекратил выплату средств через «дочки» российских банков

Как сообщили в пресс-службе фонда, пенсионерам предложены альтернативные варианты получения пенсий.

Источник: РИА "Новости"

КИЕВ, 24 марта. /ТАСС/. Финансирование украинских дочерних предприятий российских банков с государственным капиталом приостановлено Пенсионным фондом Украины.

Пенсионный фонд Украины останавливает финансирование отделений вышеупомянутых банков (Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank), а пенсионерам предложены альтернативные варианты получения пенсий
пресс-служба Пенсионного фонда Украины

В пресс-службе пояснили, что приостановили перечисление пенсий через эти банки в соответствии с указом президента Петра Порошенко от 15 марта о применении санкций к финучреждениям с российским государственным капиталом. Санкции, в частности, предусматривают запрет размещать государственные средства Украины на счетах этих учреждений.

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Под давлением националистов, заблокировавших несколько отделений «дочек» российских банков, президент Петр Порошенко 16 марта ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом (Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank) сроком на год. Санкции предполагают запрет на вывод средств за пределы Украины, а также на выплату дивидендов, процентов, возвращения межбанковских депозитов и кредитов, средств из корреспондентских счетов субординированного долга.

Запрет также относится к распределению прибыли и капитала этих пяти банков, в то же время ограничения не касаются проведения расчетов между резидентами Украины и их контрагентами, которые имеют счета в материнских структурах. Известно, что российские банки с государственным капиталом ведут переговоры о продаже своих украинских «дочек».

В четверг Нацбанк Украины (НБУ) обратился к правоохранительным органам с просьбой прекратить блокирование радикалами отделений банков, обосновывая это снижением доверия к украинской банковской системе и угрозой ее стабильности.

Комментарии
18
Михаил
Прекрасно. Парашенка копай яму глубже. Умница.
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Дроба
росстат утверждает, что в россии 10 работающих содержат 5 пенсионеров. разницу представьте. а клоака одинаковая.
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Берёзка
Если аналогичный запрет на вывод средств за пределы России в Украину сделать, Парашенка сильно непоздоровится. Дочки то сбербанка уйдут, помещения выставили на продажу, вряд ли они от этого сильно потеряют, а вот к Украине доверие ещё поубавится.
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