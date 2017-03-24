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20:36 (мск), источник: Sputnik.md

Примэрия Кишинева приняла решение закончить отопительный сезон

Местная администрация столицы Молдовы установила дату окончания отопительного сезона.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Отопительный сезон в Кишиневе завершится 27 марта. Соответствующее распоряжение подписал в пятницу столичный градоначальник Дорин Киртоакэ.

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«В связи с установлением на улице в течение трех дней температуры воздуха выше +8 градусов, с 27 марта будет остановлена подача тепла, как для жилых домов, так и для образовательных и медицинских учреждений», — говорится в сообщении примэрии.

Отопительный сезон в столице Молдовы стартовал 12 октября 2016 года.

Самый длинный отопительный сезон в Кишиневе составлял 172 дня. Это было в 2015 году. А самый короткий зарегистрирован в 2014-м — 123 дня. За 11 лет, в течение которых ведется учет, лишь пять раз отключение тепла происходило после 20 марта.

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