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21:31 (мск), источник: РИА Новости

Фийон вернул подаренные ему костюмы

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции, экс-премьер Франсуа Фийон вернул подаренные ему костюмы, передает радиостанция RTL.

Источник: РИА Новости
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Ранее Фийону предъявили обвинения по делу о растрате госсредств в связи с фиктивным трудоустройством членов его семьи. Ему также инкриминируют сообщничество, укрывательство и пренебрежение обязанностями при составлении деклараций.

Расследование в отношении Фийона позже расширили, включив в качестве отдельного пункта костюмы, подаренные экс-премьеру его другом адвокатом Робером Буржи.

Буржи подтвердил, что Фийон вернул ему костюмы.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

Справка
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Комментарии
2
TURBODED
а когда Димон собирается возвращать ,,подаренное,,?...
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Р.P.F
ему еще и презервативы дарили. надо было ему их не выбрасывать - сейчас бы вернул по просьбе правительства. не важно какие....
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