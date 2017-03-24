Фийон вернул подаренные ему костюмы
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции,
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции,
Ранее Фийону предъявили обвинения по делу о растрате госсредств в связи с фиктивным трудоустройством членов его семьи. Ему также инкриминируют сообщничество, укрывательство и пренебрежение обязанностями при составлении деклараций.
Расследование в отношении Фийона позже расширили, включив в качестве отдельного пункта костюмы, подаренные
Буржи подтвердил, что Фийон вернул ему костюмы.
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.