Додон: Россия продлила период амнистии для граждан Молдовы
Российская Федерация продлила срок действия амнистии для молдавских мигрантов, совершивших различные нарушения на территории РФ.
Российская Федерация продлила срок действия амнистии для молдавских мигрантов, совершивших различные нарушения на территории РФ.
КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в пятницу сообщил о том, что период амнистии для граждан Молдовы, нарушивших законодательство России, продлен до 12 мая.
Ранее по итогам первой встречи президентов Молдовы и России было принято решение, что с 1 марта в течение 20 дней молдавские мигранты, совершившие нарушения на территории России, будут амнистированы.
«По результатам моей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 17 марта в Москве, сегодня было принято решение продлить период легализации для молдавских граждан, находящихся нелегально на территории России, до 12 мая 2017 года», — написал Додон на своей странице в социальной сети Facebook.
Как уточнил глава государства, согласно последним данным, до 20 марта успели пройти процедуру легализацию около 10 тысяч граждан Молдовы.
«Призываю всех активно обращаться в местные отделения Главного управления по вопросам миграции МВД для получения легального статуса пребывания на территории Российской Федерации. Также заработал сайт, где наши сограждане, которые находятся в Молдове с “запретами”, смогут проверить, амнистированы они ли нет», — написал Додон.
Президент напомнил, что по этой позиции миграционную амнистию получили 17,5 тысячи человек.
«Рад, что наши договоренности с российскими коллегами обретают практические результаты в столь быстрые сроки. Надеюсь, что как можно больше наших сограждан воспользуются данными возможностями», — заключил глава государства.