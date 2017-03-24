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21:12 (мск), источник: Sputnik.md

Додон: Россия продлила период амнистии для граждан Молдовы

Российская Федерация продлила срок действия амнистии для молдавских мигрантов, совершивших различные нарушения на территории РФ.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в пятницу сообщил о том, что период амнистии для граждан Молдовы, нарушивших законодательство России, продлен до 12 мая.

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Ранее по итогам первой встречи президентов Молдовы и России было принято решение, что с 1 марта в течение 20 дней молдавские мигранты, совершившие нарушения на территории России, будут амнистированы.

«По результатам моей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 17 марта в Москве, сегодня было принято решение продлить период легализации для молдавских граждан, находящихся нелегально на территории России, до 12 мая 2017 года», — написал Додон на своей странице в социальной сети Facebook.

Как уточнил глава государства, согласно последним данным, до 20 марта успели пройти процедуру легализацию около 10 тысяч граждан Молдовы.

«Призываю всех активно обращаться в местные отделения Главного управления по вопросам миграции МВД для получения легального статуса пребывания на территории Российской Федерации. Также заработал сайт, где наши сограждане, которые находятся в Молдове с “запретами”, смогут проверить, амнистированы они ли нет», — написал Додон.

Президент напомнил, что по этой позиции миграционную амнистию получили 17,5 тысячи человек.

«Рад, что наши договоренности с российскими коллегами обретают практические результаты в столь быстрые сроки. Надеюсь, что как можно больше наших сограждан воспользуются данными возможностями», — заключил глава государства.

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