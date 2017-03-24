В Минске отпустили украинскую журналистку, консулы выясняют причины задержания
Однако до сих пор задержанными остаются еще 10 человек.
Однако до сих пор задержанными остаются еще 10 человек.
В Минске отпустили украинскую журналистку Кристину Бердинских и еще трех журналистов. Об этом украинка написала на своей странице в Facebook.
«Пока же скажу только, что 10 человек остаются в московском управлении милиции ни за что. И никто ничего не объясняет», — написала она.
В то же время консулы Украины в Беларуси, несмотря на освобождение украинской журналистки издания «Новое время» Кристина Бердинских, пытаются выяснить причины ее задержания в Минске.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник консульского управления обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
Он подтвердил, что Бердинских в Минске освободили, а консулы Украины в отделении полиции находятся для выяснения обстоятельств задержания.
«Консулы Украины в отделении полиции выясняют, что послужило причиной задержания, причиной и обстоятельствами задержания», — сказал дипломат.
Как сообщал УНИАН, ранее журналистка в Facebook написала, что ее задержали в Минске.
«Мы в бусе. Нас 13 человек. Нам говорят, что мы не задержаны. Привезли выяснять обстоятельства в Московское РОВД», — отметила она.