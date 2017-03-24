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21:24 (мск), источник: УНИАН

В Минске отпустили украинскую журналистку, консулы выясняют причины задержания

Однако до сих пор задержанными остаются еще 10 человек.

Источник: УНИАН

В Минске отпустили украинскую журналистку Кристину Бердинских и еще трех журналистов. Об этом украинка написала на своей странице в Facebook.

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«Пока же скажу только, что 10 человек остаются в московском управлении милиции ни за что. И никто ничего не объясняет», — написала она.

В то же время консулы Украины в Беларуси, несмотря на освобождение украинской журналистки издания «Новое время» Кристина Бердинских, пытаются выяснить причины ее задержания в Минске.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник консульского управления обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Он подтвердил, что Бердинских в Минске освободили, а консулы Украины в отделении полиции находятся для выяснения обстоятельств задержания.

«Консулы Украины в отделении полиции выясняют, что послужило причиной задержания, причиной и обстоятельствами задержания», — сказал дипломат.

Как сообщал УНИАН, ранее журналистка в Facebook написала, что ее задержали в Минске.

«Мы в бусе. Нас 13 человек. Нам говорят, что мы не задержаны. Привезли выяснять обстоятельства в Московское РОВД», — отметила она.

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