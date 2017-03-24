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22:39 (мск), источник: Nur.kz

Генпрокуратура приносит извинения за нелогичные требования — Мусин

Записаться на прием в надзорное ведомство станет намного легче.

Источник: Nur.kz

Багдат Мусин — известный казахстанцам, как чиновник, стремящийся к преобразованию подотчетных органов, решил внести коррективы в деятельность Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана.

Мусин, возглавляющий данное ведомство, пообещал, что теперь записаться на прием в надзорное ведомство станет намного легче.

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О том, что изменения произойдут во всех прокуратурах стало известно из страницы чиновника в Facebook.

В социальных сетях Мусин возмущается через какой унизительный процесс приходится проходить людям, прежде чем попасть на прием.

«Пройти через Бюро пропусков любого государственного органа, это такой унизительный процесс… Стоишь в очереди, татешка перед твоим лицом может закрыть окошко… все же знают, да и мне самому не раз приходилось стоять и ждать, пока позвонят в бюро пропусков и закажут тебе пропуск, потом пока эта татешка выпишет этот пропуск, попивая чай… и потом самое тяжкое — надо ждать пока кто-то соизволит спуститься, чтобы сопроводить тебя до кабинета Начальника… в Генеральной Прокуратуре этот процесс был ни чем не легче, если не сложнее….

Так вот, мы начали с бюро пропусков Генеральной прокуратуры РК. На выходных начали сносить стены и оказалось, что в Бюро пропусков, в котором изначально говорили, что нет места, общая площадь 140 квадратов!!! Теперь весь процесс будет организован для ЛЮДЕЙ! Просторный холл, водичка, электронная очередь и безбарьерное обслуживание. Также будут выделены люди (по договору), которые будут находиться постоянно в бюро пропусков для сопровождения в нужные кабинеты (чтобы люди не простаивали в ожидании, и госслужащие, которым некогда постоянно ходить между Бюро и кабинетами, не теряли время, за которое платят налогоплательщики…).

И еще!

Там же будут организованы три стеклянных кабинета, где будут, ПОСТОЯННО, принимать граждан, по их вопросам, компетентные люди! И все это, только начало, и эти изменения в скором времени произойдут во всех прокуратурах.

Теперь, про процесс записи на прием к Прокурорам, про который написал Джохар Утебеков, когда его для записи на личный прием к Прокурору, попросили прийти сначала ножками в Прокуратуру, чтобы просто записаться… а ведь еще не известно — примут ли… Генеральный как только прочитал доведенную до него информацию, сразу поручил отменить подобные, не логичные требования, и в скором времени вам будет предоставлен новый формат обслуживания и записи на прием.

В свою очередь, Мы хотели бы, от имени Генеральной Прокуратуры РК, принести извинения за данный приказ. Спасибо за Ваше участие в улучшении нашей деятельности!

Признаю, что это можно было сделать давно, но лучше поздно чем никогда! Перемены начались, и точно дойдут до каждой прокуратуры.

P. S. С первых чисел апреля уже будет функционировать бюро пропусков в новом формате, но в течении недели будут дорабатываться мелочи… поэтому не судите строго!.

Напомним, что ранее известный адвокат Джохар Утебеков на своей странице Facebook сравнил попытку записаться к новому прокурору Алматы с китайским чайным церемониалом.

«…По телефону на прием записаться нельзя. Надо прийти в городскую прокуратуру лично, ногами, и там записаться. Нам сослались на 110-й приказ. Оказывается, у прокурорских правила из 42 пунктов, общая площадь 140 квадратов!!! Целый китайский чайный церемониал!

Открыл правила. Да у нас тут была анархия при прежнем прокуроре! Генпрокуратура еще в 2012 году установила, что по телефону к ним и в прокуратуру областного уровня на прием записаться нельзя. Сошлись с горпрокуратурой на том, что заявление о записи на прием отправим по электронному правительству.

Нет, ну какая же феерическая глупость — заставлять людей дважды ходить к себе ради приема! А кто-то ведь из другого города едет. Теперь мне понятно, почему граждане предпочитают жечь себя перед прокуратурой. По-другому туда не пробиться, — написал юрист (орфография и пунктуация сохранены).

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