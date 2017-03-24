Генпрокуратура приносит извинения за нелогичные требования — Мусин
Записаться на прием в надзорное ведомство станет намного легче.
Записаться на прием в надзорное ведомство станет намного легче.
Багдат Мусин — известный казахстанцам, как чиновник, стремящийся к преобразованию подотчетных органов, решил внести коррективы в деятельность Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана.
Мусин, возглавляющий данное ведомство, пообещал, что теперь записаться на прием в надзорное ведомство станет намного легче.
О том, что изменения произойдут во всех прокуратурах стало известно из страницы чиновника в Facebook.
В социальных сетях Мусин возмущается через какой унизительный процесс приходится проходить людям, прежде чем попасть на прием.
«Пройти через Бюро пропусков любого государственного органа, это такой унизительный процесс… Стоишь в очереди, татешка перед твоим лицом может закрыть окошко… все же знают, да и мне самому не раз приходилось стоять и ждать, пока позвонят в бюро пропусков и закажут тебе пропуск, потом пока эта татешка выпишет этот пропуск, попивая чай… и потом самое тяжкое — надо ждать пока
Так вот, мы начали с бюро пропусков Генеральной прокуратуры РК. На выходных начали сносить стены и оказалось, что в Бюро пропусков, в котором изначально говорили, что нет места, общая площадь 140 квадратов!!! Теперь весь процесс будет организован для ЛЮДЕЙ! Просторный холл, водичка, электронная очередь и безбарьерное обслуживание. Также будут выделены люди (по договору), которые будут находиться постоянно в бюро пропусков для сопровождения в нужные кабинеты (чтобы люди не простаивали в ожидании, и госслужащие, которым некогда постоянно ходить между Бюро и кабинетами, не теряли время, за которое платят налогоплательщики…).
И еще!
Там же будут организованы три стеклянных кабинета, где будут, ПОСТОЯННО, принимать граждан, по их вопросам, компетентные люди! И все это, только начало, и эти изменения в скором времени произойдут во всех прокуратурах.
Теперь, про процесс записи на прием к Прокурорам, про который написал Джохар Утебеков, когда его для записи на личный прием к Прокурору, попросили прийти сначала ножками в Прокуратуру, чтобы просто записаться… а ведь еще не известно — примут ли… Генеральный как только прочитал доведенную до него информацию, сразу поручил отменить подобные, не логичные требования, и в скором времени вам будет предоставлен новый формат обслуживания и записи на прием.
В свою очередь, Мы хотели бы, от имени Генеральной Прокуратуры РК, принести извинения за данный приказ. Спасибо за Ваше участие в улучшении нашей деятельности!
Признаю, что это можно было сделать давно, но лучше поздно чем никогда! Перемены начались, и точно дойдут до каждой прокуратуры.
Напомним, что ранее известный адвокат Джохар Утебеков на своей странице Facebook сравнил попытку записаться к новому прокурору Алматы с китайским чайным церемониалом.
«…По телефону на прием записаться нельзя. Надо прийти в городскую прокуратуру лично, ногами, и там записаться. Нам сослались на 110-й приказ. Оказывается, у прокурорских правила из 42 пунктов, общая площадь 140 квадратов!!! Целый китайский чайный церемониал!
Открыл правила. Да у нас тут была анархия при прежнем прокуроре! Генпрокуратура еще в 2012 году установила, что по телефону к ним и в прокуратуру областного уровня на прием записаться нельзя. Сошлись с горпрокуратурой на том, что заявление о записи на прием отправим по электронному правительству.
Нет, ну какая же феерическая глупость — заставлять людей дважды ходить к себе ради приема! А