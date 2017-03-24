Лукашенко допустил продление безвизового срока пребывания в Белоруссии

«Если будет мало пяти дней, мы введем больший срок», — приводит его слова агентство.

Нам чего бояться? Мы открытая страна, у нас открытая экономика, и люди должны приезжать сюда открыто — это никому не вредит

Установленный в Белоруссии в январе безвизовый режим для граждан 80 стран на срок не более пяти суток, как уточнил глава государства, был введен в том числе и для привлечения в страну представителей бизнес-сообществ. Так, по мнению Лукашенко, ​ «бизнесмен должен приехать, и он долго не будет сидеть в стране».

«Ему пять дней хватит. Он приехал, решил свои вопросы, что-то изучил и уехал. Завтра приехал другой», — сказал президент.

При этом, как отметил Лукашенко, вопросы безопасности остаются на контроле государства. По словам белорусского лидера, «в стране создана специальная база людей, въезд которым по разным обстоятельствам запрещен» в Белоруссию или Россию. Этим людям, как уточнил президент, попасть в республику не удастся.

Ранее, 10 января, Белоруссия не стала устанавливать ограничений для поездок в страну для иностранцев в течение пятидневного безвизового режима. Как пояснял тогда начальник управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета Белоруссии Олег Ляшук, «иностранец может воспользоваться этой возможностью столько раз, сколько захочет».