Предложенный Трампом проект реформы здравоохранения отозван из конгресса
Продолжавшиеся несколько часов дебаты были прерваны.
Продолжавшиеся несколько часов дебаты были прерваны.
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп отозвал из конгресса свой законопроект по реформе здравоохранения, призванный заменить систему медицинского страхования Obamacare, сообщает CNN.
«Президент Трамп попросил спикера Пола Райана отозвать план республиканцев по отмене и замене Obamacare», — сообщает телеканал со ссылкой на источник.
Ранее стало известно, что в ходе обсуждения после многочасовых дебатов объявлен перерыв. Как передал корреспондент «Интерфакса», дебаты продолжались более шести часов, при этом большое количество парламентариев выступали резко против реформы Дональда Трампа. Затем был объявлен перерыв, что вызвало гул неодобрительных голосов.