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24 марта, источник: Интерфакс

Предложенный Трампом проект реформы здравоохранения отозван из конгресса

Продолжавшиеся несколько часов дебаты были прерваны.

Источник: AP 2017

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп отозвал из конгресса свой законопроект по реформе здравоохранения, призванный заменить систему медицинского страхования Obamacare, сообщает CNN.

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«Президент Трамп попросил спикера Пола Райана отозвать план республиканцев по отмене и замене Obamacare», — сообщает телеканал со ссылкой на источник.

Ранее стало известно, что в ходе обсуждения после многочасовых дебатов объявлен перерыв. Как передал корреспондент «Интерфакса», дебаты продолжались более шести часов, при этом большое количество парламентариев выступали резко против реформы Дональда Трампа. Затем был объявлен перерыв, что вызвало гул неодобрительных голосов.

Комментарии
6
Дроба
можно подумать что наше руководство делает то что нужно нам а не россии.
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vesta
Я бы дала ему еще немного времени. Слишком сильнО противление. Не может мужик мордой в грязь.
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Сергей Саморуков
Постепенно Трамп превращается в то , что от него требует СИСТЕМА . Уже не так против меньшинств выступает , и тут пошёл на попятную... Обаму не зря два раза выбирали .
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