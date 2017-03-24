Предложенный Трампом проект реформы здравоохранения отозван из конгресса

Замена Obamacare оставит без медстраховки более 50 миллионов человек

«Президент Трамп попросил спикера Пола Райана отозвать план республиканцев по отмене и замене Obamacare», — сообщает телеканал со ссылкой на источник.

Ранее стало известно, что в ходе обсуждения после многочасовых дебатов объявлен перерыв. Как передал корреспондент «Интерфакса», дебаты продолжались более шести часов, при этом большое количество парламентариев выступали резко против реформы Дональда Трампа. Затем был объявлен перерыв, что вызвало гул неодобрительных голосов.