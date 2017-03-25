Усиление ВСУ: названы последствия заявления НАТО по Украине
Вопрос предоставления Украине летального оружия будет решаться на двустороннем уровне, считает Михаил Пашков.
Вопрос предоставления Украине летального оружия будет решаться на двустороннем уровне, считает Михаил Пашков.
Заявление главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кертис Скапарротти о необходимости усилить Вооруженные силы Украины и предоставить Киеву летальное оружие — крайне важный политический сигнал.
Такое мнение в комментарии «Обозревателю» высказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности «Центра Разумкова» Михаил Пашков.
«Это заявление — сильный политический сигнал поддержки. Это очень важно для Украины. Однако стоит понимать, что вопрос предоставления Украине летального оружия будет решаться все же на двустороннем уровне. Не через натовские структуры, а через контакты США с Украиной», — отметил Пашков.
По его словам, перспективы Украины на этом направлении станут яснее после визита президента США Дональда Трамп на саммит НАТО.
Как сообщал «Обозреватель», в США рассказали, дадут ли летальное оружие Украине.