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00:37 (мск), источник: Обозреватель

Усиление ВСУ: названы последствия заявления НАТО по Украине

Вопрос предоставления Украине летального оружия будет решаться на двустороннем уровне, считает Михаил Пашков.

Источник: AP 2017

Заявление главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кертис Скапарротти о необходимости усилить Вооруженные силы Украины и предоставить Киеву летальное оружие — крайне важный политический сигнал.

Такое мнение в комментарии «Обозревателю» высказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности «Центра Разумкова» Михаил Пашков.

«Это заявление — сильный политический сигнал поддержки. Это очень важно для Украины. Однако стоит понимать, что вопрос предоставления Украине летального оружия будет решаться все же на двустороннем уровне. Не через натовские структуры, а через контакты США с Украиной», — отметил Пашков.

По его словам, перспективы Украины на этом направлении станут яснее после визита президента США Дональда Трамп на саммит НАТО.

Как сообщал «Обозреватель», в США рассказали, дадут ли летальное оружие Украине.

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