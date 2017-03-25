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01:52 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Ангела Меркель заявила о необходимости исправлять ошибки ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель указала на совершение Евросоюзом ошибок и заявила о необходимости их исправления.

Источник: Reuters

В интервью телекомпании Rai политик заявила, что считает, «что мы далеко не все делали хорошо».

То, что осталось незавершенным, пришло время завершить сейчас. Для этого у нас есть хорошая база
Ангела Меркель
Канцлер Германии

Среди ключевых просчетов общеевропейской политики германский канцлер назвала непродуманность системы открытых внешних границ, отсутствие координации в функционировании единой валюты. «Но все это мы исправляем сейчас через банковский союз и механизмы стабилизации», — заверила господа Меркель.

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Глава германского правительства также призвала руководителей стран ЕС обратить внимание на проблемы мигрантов и «гарантировать, чтобы люди не бежали», а также «разрешить кризисы, такие как в Сирии, и делать все это вместе».

Ангела Меркель прибыла в Рим на празднование 60-летия подписания договора «О ликвидации всех преград на пути свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала», с 2009 года переименованного в «Договор о функционировании Европейского союза». Соглашение заложило основы европейской интеграции и стало базовым для создания ЕС.

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