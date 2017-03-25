Глава Еврокомиссии рассказал, что Трамп в разговоре перепутал его с Туском

«Кстати говоря, он (Трамп) вообще ничего не понимает в европейских делах. Он разговаривал по телефону с Туском и думал, что это был я», — цитирует издание отрывок из интервью главы Еврокомиссии.

Как сообщается, Юнкер добавил, что «впервые в истории создается впечатление, что американский президент не заинтересован в европейских делах».

По данным издания, глава ЕК планирует в следующем месяце посетить Вашингтон, но пока не уверен, будет ли встречаться с Трампом.