Трамп назвал налоговую реформу новым внутриполитическим приоритетом США

Сейчас мы займемся налоговой реформой. Мы могли бы этим заняться и раньше, и это сработало бы лучше, если бы мы смогли заручиться поддержкой демократов. Помните, что поддержку демократов мы не получили. Так что мы теперь займемся налоговой реформой.

«Я бы сказал, что мы, вероятно, начнем чрезвычайно решительно с крупных сокращений налогового бремени, с налоговой реформы. Это станет следующим (шагом)», — отметил Трамп.

Ранее министр финансов Стивен Мнучин в интервью информационному агентству AP выразил мнение, что провести через Конгресс США налоговую реформу республиканцам, возможно, окажется проще, чем новые масштабные преобразования в системе медицинского страхования. Попытка республиканцев принять в Палате представителей Конгресса законопроект о такой реформе системы здравоохранения в пятницу не увенчалась успехом. Им не удалось собрать необходимое для одобрения данного законопроекта число голосов законодателей, поэтому документ даже не стали ставить на голосование.

«Здравоохранение — это чрезвычайно сложный вопрос. В определенном смысле налоговая реформа намного проще», — убежден Мнучин.

Он сообщил, что с января, когда состоялась инаугурация Трампа, координировал работу администрации США по подготовке законопроекта о налоговой реформе. Этот документ вскоре будет внесен на рассмотрение законодательной ветви власти, пообещал глава Минфина. Как он уточнил, предлагаемое сокращение налоговой нагрузки как для физических, так и для юридических лиц будет сведено в этот один законопроект, дробить его на несколько частей не планируется.