РФ и КНР предложили Совбезу ООН проект резолюции против химоружия в Сирии и Ираке

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU — Россия и Китай повторно внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции по противодействию вызовам, связанным и использованием химоружия террористами и негосударственными субъектами в Сирии и Ираке, сообщил журналистам заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков.

Чтобы объединить Совет для совместной работы по противостоянию вызовам использования химического оружия террористами и негосударственными субъектами, мы распространили повторно тот же проект резолюции вместе в КНР, который мы распространили ровно год назад, соответствующим образом его актуализировав

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Сафронков добавил, что проект документа был внесен в пятницу в ходе закрытых консультаций СБ ООН по ситуации в иракском Мосуле, инициированных Россией.

14 апреля 2016 года Россия и Китай внесли проект резолюции о запрете на применение химического оружия на территории Сирии, который некоторые члены Совета Безопасности не поддержали.

Проектом документа были предусмотрены конкретные меры по ликвидации угрозы широкого применения химического оружия. В частности, предлагалось граничащим с Сирией странам докладывать в Совбез обо всех выявленных фактах и действиях «негосударственных субъектов с химоружием и средствами его доставки».