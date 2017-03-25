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03:50 (мск), источник: РИА Новости

Россия подала аргументацию по прошению о рассмотрении дела Виктора Бута

ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Российская Федерация в пятницу подала в Верховный суд США дружественную аргументацию в поддержку прошения о рассмотрении дела россиянина Виктора Бута, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Тарасов.

Источник: AP 2017

«Сегодня от имени Российской Федерации в Верховный суд была подана так называемая дружественная аргументация (Amicus Curiae) в поддержку обращения по делу Виктора Бута», — сообщил защитник. Он рассказал, что был в курсе подготовки документа, однако не является его автором.

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По его словам, аргументация касается «норм международного права, в частности, экстерриториальной юрисдикции».

Защитник Бута подтвердил, что рассмотрение Верховным судом прошения о принятии дела намечено ориентировочно на 31 марта.

Виктора Бута арестовали в Таиланде в марте 2008 года в результате операции американских спецслужб и через два года вывезли в США, где осудили на 25 лет тюрьмы. Этот срок был минимальным по статьям, по которым обвинялся россиянин: подготовка сговора с целью убийства американских граждан и американских военнослужащих, подготовка сговора с целью продажи зенитных ракет и подготовка сговора с целью оказания материальной помощи террористической организации.

В 2014 году защита россиянина подала петицию о пересмотре дела Бута в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, однако суд первой инстанции отклонил ее. После этого защита подала апелляцию на данное решение. Апелляционный суд в Нью-Йорке в середине ноября прошлого года отказал в пересмотре дела.

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