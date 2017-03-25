Россия подала аргументацию по прошению о рассмотрении дела Виктора Бута

«Сегодня от имени Российской Федерации в Верховный суд была подана так называемая дружественная аргументация (Amicus Curiae) в поддержку обращения по делу Виктора Бута», — сообщил защитник. Он рассказал, что был в курсе подготовки документа, однако не является его автором.

По его словам, аргументация касается «норм международного права, в частности, экстерриториальной юрисдикции».

Защитник Бута подтвердил, что рассмотрение Верховным судом прошения о принятии дела намечено ориентировочно на 31 марта.

Виктора Бута арестовали в Таиланде в марте 2008 года в результате операции американских спецслужб и через два года вывезли в США, где осудили на 25 лет тюрьмы. Этот срок был минимальным по статьям, по которым обвинялся россиянин: подготовка сговора с целью убийства американских граждан и американских военнослужащих, подготовка сговора с целью продажи зенитных ракет и подготовка сговора с целью оказания материальной помощи террористической организации.