Россия и США подписали совместное заявление о взаимодействии в Арктике

Битва за Север. Что даёт России освоение Арктики?

Документ был подписан по итогам прошедшей в Бостоне 8-й региональной конференции с участием восьми Арктических стран: Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и США. Россию на конференции представил заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ вице-адмирал Геннадий Медведев, возглавляющий департамент Береговой охраны.

Как сообщила береговая охрана США, совместное заявление «оговаривает основные принципы, тактические приемы, регламент и протоколы обмена информацией на случай реагирования на чрезвычайные ситуации на море и совместных операций в Арктике».

По итогам заседания также состоялась торжественная церемония, в ходе которой США передали Финляндии председательство в этом форуме.