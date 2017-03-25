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09:28 (мск), источник: РИА Новости

Россия и США подписали совместное заявление о взаимодействии в Арктике

ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Восемь арктических стран, в том числе Россия и США, подписали в Бостоне совместное заявление о взаимодействии в случае чрезвычайных ситуаций и совместных операций в Арктическом регионе, сообщила пресс-служба береговой охраны США.

Источник: РИА Новости
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Документ был подписан по итогам прошедшей в Бостоне 8-й региональной конференции с участием восьми Арктических стран: Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и США. Россию на конференции представил заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ вице-адмирал Геннадий Медведев, возглавляющий департамент Береговой охраны.

Как сообщила береговая охрана США, совместное заявление «оговаривает основные принципы, тактические приемы, регламент и протоколы обмена информацией на случай реагирования на чрезвычайные ситуации на море и совместных операций в Арктике».

По итогам заседания также состоялась торжественная церемония, в ходе которой США передали Финляндии председательство в этом форуме.

Комментарии
1
ваня иванов
не зря мы войска подтягиваем в арктику.
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