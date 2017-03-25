Адвокат Бута прокомментировал подачу Москвой дружественной аргументации

«Мы приветствуем этот шаг, он подчеркнет важность дела Виктора Бута и значение тех вопросов, которые он затрагивает», — сказал адвокат.

Тарасов рассказал, что, по его словам, подача дружественной аргументации (Amicus curiae) от имени России в верховный суд США произошла впервые. Адвокат добавил, что не является автором документа, который подается от имени России как суверенного государства.

Amicus curiae — это письменное заявление, исходящее от третьей стороны, которая не является истцом или ответчиком, например от физического лица, организации или другого государства. Цель Amicus curiae — помочь судебному органу, предоставив ему информацию, которая позволит принять законное и беспристрастное решение.