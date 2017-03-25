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04:13 (мск), источник: РИА Новости

Адвокат Бута прокомментировал подачу Москвой дружественной аргументации

ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Подача Россией дружественной аргументации в верховный суд США в поддержку прошения о рассмотрении дела Виктора Бута является беспрецедентной и подчеркивает его значение, заявил РИА Новости защитник россиянина Алексей Тарасов.

Источник: РИА Новости

«Мы приветствуем этот шаг, он подчеркнет важность дела Виктора Бута и значение тех вопросов, которые он затрагивает», — сказал адвокат.

Тарасов рассказал, что, по его словам, подача дружественной аргументации (Amicus curiae) от имени России в верховный суд США произошла впервые. Адвокат добавил, что не является автором документа, который подается от имени России как суверенного государства.

Amicus curiae — это письменное заявление, исходящее от третьей стороны, которая не является истцом или ответчиком, например от физического лица, организации или другого государства. Цель Amicus curiae — помочь судебному органу, предоставив ему информацию, которая позволит принять законное и беспристрастное решение.

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Россия подала аргументацию по прошению о рассмотрении дела Виктора Бута

Ранее дружественная аргументация от имени России подавалась в апелляционный суд по делу Константина Ярошенко.

Верховный суд США ранее зарегистрировал апелляцию, поданную в конце февраля от лица Бута. Прошению был присвоен номер в списке дел к слушанию, что является формальным подтверждением того, что суд приступил к рассмотрению дела. На сайте верховного суда США сообщалось, что материалы дела будут представлены на конференцию 31 марта. Адвокат Бута рассчитывает, что судьи верховного суда США могут решить вопрос о рассмотрении дела Бута в конце марта — начале апреля.

Бута арестовали в Таиланде в марте 2008 года в результате операции американских спецслужб и через два года вывезли в США, где осудили на 25 лет тюрьмы. Этот срок был минимальным по статьям, по которым обвинялся россиянин: подготовка сговора с целью убийства американских граждан и американских военнослужащих, подготовка сговора с целью продажи зенитных ракет и подготовка сговора с целью оказания материальной помощи террористической организации.

В 2014 году защита россиянина подала петицию о пересмотре дела Бута в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, однако суд первой инстанции отклонил ее. После этого защита подала апелляцию на данное решение. Апелляционный суд в Нью-Йорке в середине ноября 2016 года отказал в пересмотре дела.

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