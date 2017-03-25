Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
"Других детей она бросает": друг семьи о Марии Максаковой
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: взорвана база ВСУ
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Прочь из моей головы: история жизни с болью
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
12Ливни затопили Перу
8Тайский День слона
8Пустыня в цвету
05:18 (мск), источник: РИА Новости

В Белоруссии задержали оппозиционера Владимира Некляева

МИНСК, 25 мар — РИА Новости. Оппозиционный лидер, экс-кандидат в президенты Белоруссии Владимир Некляев задержан правоохранительными органами по возвращении в Белоруссию из поездки в Польшу, сообщил в субботу создатель и гендиректор частного агентства БелаПАН Алесь Липай.

Источник: РИА Новости

«В два часа ночи задержан белорусский поэт, кандидат в президенты на выборах 2010 года Владимир Некляев. Милиция сняла Некляева в Бресте с поезда, которым он возвращался на родину из Варшавы, где принимал участие в дискуссии о ситуации в Белоруссии», — сообщил Липай в Facebook.

В феврале-марте в разных городах Белоруссии прошли акции против декрета «о налоге с тунеядцев». По информации правозащитников, свыше 300 человек задерживались с начала марта из-за протестных акций, в том числе свыше 100 человек были наказаны административными арестами. Между тем оппозиция заявляла о планах провести в субботу новую акцию протеста, которая не разрешена минскими городскими властями.

В субботу белорусская оппозиция планирует провести в Минске уличную акцию. Городские власти предложили конкретное место для митинга, но оппозицию этот вариант не устроил.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стало известно о письме Вороненкова, написанном за 2 дня до гибели
ИГ взяло ответственность за атаку на базу Росгвардии в Чечне
Опубликовано видео убийства Вороненкова
Меркель призвала исправлять ошибки ЕС
Трамп назвал налоговую реформу новым приоритетом политики США
Россия подала в Верховный суд США аргументацию по делу Бута
Депутата приняли в Тайный совет за попытку спасти полицейского
Bloomberg: немецкий банк случайно совершил перевод на €5 млрд
Спорт
«Где футбол?!»: Россия проиграла Кот-д’Ивуару В пятницу сборная России позорно проиграла на своем поле Кот-д'Ивуару
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Дома в Дубае будут строить роботы
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь