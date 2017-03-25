В Белоруссии задержали оппозиционера Владимира Некляева

«В два часа ночи задержан белорусский поэт, кандидат в президенты на выборах 2010 года Владимир Некляев. Милиция сняла Некляева в Бресте с поезда, которым он возвращался на родину из Варшавы, где принимал участие в дискуссии о ситуации в Белоруссии», — сообщил Липай в Facebook.

В феврале-марте в разных городах Белоруссии прошли акции против декрета «о налоге с тунеядцев». По информации правозащитников, свыше 300 человек задерживались с начала марта из-за протестных акций, в том числе свыше 100 человек были наказаны административными арестами. Между тем оппозиция заявляла о планах провести в субботу новую акцию протеста, которая не разрешена минскими городскими властями.

В субботу белорусская оппозиция планирует провести в Минске уличную акцию. Городские власти предложили конкретное место для митинга, но оппозицию этот вариант не устроил.