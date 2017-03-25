В Белоруссии задержали оппозиционера Владимира Некляева
МИНСК, 25 мар — РИА Новости. Оппозиционный лидер,
МИНСК, 25 мар — РИА Новости. Оппозиционный лидер,
«В два часа ночи задержан белорусский поэт, кандидат в президенты на выборах 2010 года Владимир Некляев. Милиция сняла Некляева в Бресте с поезда, которым он возвращался на родину из Варшавы, где принимал участие в дискуссии о ситуации в Белоруссии», — сообщил Липай в Facebook.
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В субботу белорусская оппозиция планирует провести в Минске уличную акцию. Городские власти предложили конкретное место для митинга, но оппозицию этот вариант не устроил.