Берлин заявил об атаках российских хакеров на сервера партии Меркель

В 2016 году Германия предотвратила две хакерские атаки, которые, по мнению властей, предприняли​ хакеры из группы Fancy Bear. Об этом в интервью Reuters рассказал президент Федерального ведомства по информационной безопасности Арне Шенбом. По его словам, в мае прошлого года хакеры попытались взломать сервера партии канцлера Германии Ангелы Меркель (Христианско-демократический союз) в Балтийском регионе. Спустя пару месяцев была попытка взлома серверов партии Бундестага путем «фишинга». Эксперты заявили, что при атаке хакеры использовали имя домена НАТО, чтобы попытаться внедрить вредоносное программное обеспечение.

Германия по-прежнему находится в опасности в киберпространстве, потому что у нас оцифровано много данных. Арне Шенбом президент Федерального ведомства по информационной безопасности

Он пояснил, что ведомство, которое он возглавляет, делает все возможное для укрепления обороны Германии против подобных атак: проводит мониторинг государственных сетей и рассказывает политикам, как обезопасить себя от кибератак. ​

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