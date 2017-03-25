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08:03 (мск), источник: РБК

Берлин заявил об атаках российских хакеров на сервера партии Меркель

Хакеры Fancy Bear могут быть причастны к попытке взлома серверов партии Ангелы Меркель и к атакам на партии Бундестага. Власти Германии заявили, что эти попытки удалось предотвратить.

В 2016 году Германия предотвратила две хакерские атаки, которые, по мнению властей, предприняли​ хакеры из группы Fancy Bear. Об этом в интервью Reuters рассказал президент Федерального ведомства по информационной безопасности Арне Шенбом.

По его словам, в мае прошлого года хакеры попытались взломать сервера партии канцлера Германии Ангелы Меркель (Христианско-демократический союз) в Балтийском регионе.

Спустя пару месяцев была попытка взлома серверов партии Бундестага путем «фишинга». Эксперты заявили, что при атаке хакеры использовали имя домена НАТО, чтобы попытаться внедрить вредоносное программное обеспечение.

Германия по-прежнему находится в опасности в киберпространстве, потому что у нас оцифровано много данных.
Арне Шенбом
президент Федерального ведомства по информационной безопасности

Он пояснил, что ведомство, которое он возглавляет, делает все возможное для укрепления обороны Германии против подобных атак: проводит мониторинг государственных сетей и рассказывает политикам, как обезопасить себя от кибератак. ​

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«Мы даем им [политикам] советы и помогаем принимать определенные меры. Но в конце концов, что каждая сторона несет ответственность [за свои действия]», — сказал немецкий политик.

Во время предвыборной кампании в США Fancy Bear также обвиняли во взломе серверов национального комитета Демократической партии США и получении данных о Хиллари Клинтон. Сейчас в США идет расследование о «вмешательстве» России в американские выборы, поводом для которого стали, в том числе, публикации документов Демпартии.

После выборов, которые состоялись в США, власти страны предупредили, что Москва может влиять на выборы во Франции и Германии. В начале декабря власти ФРГ заявили о росте «агрессивного кибершпионажа» со стороны России. По словам главы Федеральной службы защиты Конституции (BfV) Германии Ханса-Георга Маасена, эти операции со стороны России «представляют потенциальную угрозу для членов правительства, парламента и демократических партий Германии». BfV предупреждала, что ожидает дальнейших действий в том числе от группировки Fancy Bear.

Москва неоднократно опровергала возможность вмешательства в предвыборный процесс в других странах и причастность российских хакеров к кибератакам.

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