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10:22 (мск), источник: УНИАН

Порошенко встретится с Туском в конце марта

О деталях разговора Порошенко и Туска пока неизвестно.

Источник: УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с главой Европейского Совета Дональдом Туском 30 марта.

Об этом сообщается на сайте Евросовета.

Встреча состоится на Мальте в рамках саммита Европейской народной партии.

22 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что встреча Порошенко и президента США Дональда Трампа находится в состоянии серьезной подготовки.

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