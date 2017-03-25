Порошенко встретится с Туском в конце марта
О деталях разговора Порошенко и Туска пока неизвестно.
О деталях разговора Порошенко и Туска пока неизвестно.
Президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с главой Европейского Совета Дональдом Туском 30 марта.
Об этом сообщается на сайте Евросовета.
Встреча состоится на Мальте в рамках саммита Европейской народной партии.
22 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что встреча Порошенко и президента США Дональда Трампа находится в состоянии серьезной подготовки.