Бюро пропусков Генпрокуратуры меняет формат работы

«Пройти через Бюро пропусков любого государственного органа, это такой унизительный процесс…», — написал он, отметив, что изменения начнут происходить уже «с первых чисел апреля», и процесс будет организован с максимальным удобством для людей.

«На выходных начали сносить стены и оказалось, что в Бюро пропусков общая площадь 140 квадратов! Теперь весь процесс будет организован для людей! Просторный холл, водичка, электронная очередь и безбарьерное обслуживание.

Также будут выделены люди (по договору), которые будут находиться постоянно в бюро для сопровождения в нужные кабинеты, (чтобы люди не простаивали в ожидании, и госслужащие, которым некогда постоянно ходить между бюро и кабинетами, не теряли время, за которое платят налогоплательщики). Там же будут организованы три стеклянных кабинета, где постоянно будут принимать граждан компетентные люди", — сообщил председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам.

Как написал Багдат Мусин «все это, только начало, и эти изменения в скором времени произойдут во всех прокуратурах».

«Признаю, что это можно было сделать давно, но лучше поздно, чем никогда! Перемены начались, и точно дойдут до каждой прокуратуры», — заключил он.