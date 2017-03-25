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08:56 (мск), источник: Kapital.kz

Бюро пропусков Генпрокуратуры меняет формат работы

Бюро пропусков Генеральной прокуратуры Казахстана начнет работать в новом формате, об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам ведомства Багдат Мусин.

Источник: Kapital.kz

«Пройти через Бюро пропусков любого государственного органа, это такой унизительный процесс…», — написал он, отметив, что изменения начнут происходить уже «с первых чисел апреля», и процесс будет организован с максимальным удобством для людей.

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«На выходных начали сносить стены и оказалось, что в Бюро пропусков общая площадь 140 квадратов! Теперь весь процесс будет организован для людей! Просторный холл, водичка, электронная очередь и безбарьерное обслуживание.

Также будут выделены люди (по договору), которые будут находиться постоянно в бюро для сопровождения в нужные кабинеты, (чтобы люди не простаивали в ожидании, и госслужащие, которым некогда постоянно ходить между бюро и кабинетами, не теряли время, за которое платят налогоплательщики). Там же будут организованы три стеклянных кабинета, где постоянно будут принимать граждан компетентные люди", — сообщил председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам.

Как написал Багдат Мусин «все это, только начало, и эти изменения в скором времени произойдут во всех прокуратурах».

«Признаю, что это можно было сделать давно, но лучше поздно, чем никогда! Перемены начались, и точно дойдут до каждой прокуратуры», — заключил он.

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