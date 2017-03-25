Судьи перенесли день «Х» для Филата
Ждать Филату осталось не долго: уже совсем скоро официально объявят мотивационную часть решения по приговору
Ждать Филату осталось не долго: уже совсем скоро официально объявят мотивационную часть решения по приговору
КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. Высшая судебная палата Молдовы перенесла дату, когда появится мотивационная часть решения по делу
В конце февраля коллегия ВСП рассмотрела протесты портив решения Апелляционной палаты. Сторона обвинения и сторона адвокатов не согласны с вердиктом этого органа, постановившего оставить в силе обвинительный приговор, вынесенный первой инстанцией. Прокуроры требовали ужесточить наказание и увеличить срок заключения до 19 лет тюрьмы, а адвокаты бывшего премьера настаивали на невиновности клиента.
В тексте решения, опубликованного тогда на сайте ВСП, сказано, что протесты признаны необоснованными и недопустимыми. В инстанции подчеркнули, что мотивационная часть решения будет представлена 23 марта 2017 года. Однако в Высшей судебной палате перенесли этот срок на 6 апреля.
Филат должен будет отбывать наказание в тюрьме Липкан. Пенитенциар № 2 расположен на севере Молдовы недалеко от границы с Румынией. Филат будет находиться в закрытом секторе, где заключенные содержатся исключительно в камерах. За сутки им разрешено выходить на территорию пенитенциара лишь на два часа.
Ранее глава Антикоррупционной прокуратуры РМ Виорел Морарь заявлял Sputnik, что Филат проходит подозреваемым и по другим статьям обвинения.