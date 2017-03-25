Посол КНР рассказал об интересах Китая в Казахстане

«Для Казахстана это очень важно, ведь у вас здесь весьма большой объем производства нефти, а вы все равно покупаете бензин и дизельное топливо. Теперь же после сооружения вновь построенных частей и реконструкции (НПЗ в Шымкенте — Ред.) с применением самых последних технологий, выпускаемая продукция окажется на самом высоком уровне. Тогда вы сможете удовлетворить спрос не только казахстанского рынка, у вас останутся излишки для поставки на экспорт в другие страны — в страны СНГ и Центральной Азии», — заверил Чжан Ханьхуэй.

О реализации проектов с участием китайского бизнеса в Казахстане, экспорте и импорте между странами, развитии агропромышленного комплекса и решении вопроса трансграничных рек на встрече с казахстанскими журналистами в Астане рассказал чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Ханьхуэй, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Говоря об автомобильном заводе в Костанайской области, посол Китая заметил, что по последней информации китайские инвесторы договорились с казахстанской стороной о дальнейшем инвестировании своего капитала в совместную работу. По его словам, китайский бизнес намерен укрепить автомобильную отрасль в регионе и выпускать самые последние модели автомобилей. Также посол рассказал и о заводе по переработке растительного масла в Северно-Казахстанской области, который был построен инвесторами из КНР за полгода. Новое производство благодаря высокотехнологичному оборудованию будет перерабатывать до 300 тыс. тонн растительного масла в год.

«Что касается рынка зерна, то и он уже подготовлен. Казахстанская сельхозпродукция пользуется широким спросом на китайском рынке. Мы уже наладили соответствующие контакты с ведомствами наших стран. С китайской стороны сняты все карантинные препятствия. Китайские бизнесмены активно едут в Казахстан, чтобы договориться по цене и стандартам качества казахстанского зерна. Так, наши предприятия по железной дороге уже поставили казахстанскую муку на китайский рынок, где ее мигом разобрали. Цена вашей муки отнюдь не маленькая. Однако у китайского покупателя всегда есть выбор. Да, к нам завозится и канадское, и австралийское, и казахстанское сырье — зерно, но рынок Китая настолько огромен, что он поглощает все, невзирая на ценовые различия. Поэтому для меня более очевидна другая проблема — хватит ли производственных мощностей Казахстану? Я думаю, что пока производственных мощностей у вас не хватает», — сообщил Чжан Ханьхуэй.

Также посол Китая коснулся и ситуации с поставками казахстанского мяса, растительного масла и меда на китайский рынок.

«У меня есть такое опасение, что в Казахстане не хватает производственных возможностей для удовлетворения спроса китайского рынка. Не хватает, например, и в сегменте производства мяса. Самая главная еда в Казахстане — это мясо. Но в первую очередь вам необходимо удовлетворять внутренний спрос и только потом, сколько останется, поставлять на рынок в Китай. Мы со своей стороны можем помочь мобилизовать всю систему Евразийского экономического союза для Казахстана. Ваши бизнесмены могут закупать продукцию в других странах, концентрировать у себя товары и поставлять их в Китай. Ведь наше сотрудничество должно идти от лучшего к лучшему», — заявил посол КНР.

Говоря о производстве сельхозпродукции, он добавил, что китайским предприятиям рекомендованно более активно вкладываться в «лабораторию сельского хозяйства Казахстана» для разведения новых пород скота и улучшения сортов растений.

«Для развития этого направления необходимы хорошие семена и генетический материал, подходящий метод работы для земледелия и применение последних технологий и оборудования. Мы можем проделать такую совместную работу. Во-первых, когда у вас имеется изобилие товаров, особенно зерна, мяса, растительного масла и, если вы сможете гарантировать стабильные поставки этих товаров на китайский рынок, то мы можем освободить частную землю для поочередной работы. Потому что в Китае пахотная земля ограниченна. К тому же она сильно удобрена, в ней накоплено много химикатов. В то же время в Казахстане можно выращивать натуральные продукты — все самое чистое и хорошее. Мы можем, конечно, вырастить гибриды, но товары ГМО никому не нужны. Поэтому мы продолжим нашу совместную работу и продолжим инвестировать свои деньги. При этом, мы намерены применять современные технологии, чтобы не навредить природе Казахстана», — рассказал Чжан Ханьхуэй, отметив, что что китайская сторона будет готовить казахстанских специалистов в области земледелия.

Кроме того, как сообщил посол КНР, между Пекином и Астаной наметился прорыв в урегулировании вопроса трансграничных рек.

«Со всеми приграничными странами у Китая существуют вопросы по этим рекам. Но только единственно с Казахстаном мы уже начали переговоры по вопросу разделения воды. Мы можем успешно урегулировать все вопросы — на основе консультаций, консенсуса и взаимной уступки. В сфере трансграничных рек имеется очень сложный научный вопрос — нужно посчитать, какой объем воды с какого створа должен идти во время засухи и во время паводков. Я вам скажу, что во время засухи в Казахстане по вашей просьбе мы пустили весь объем воды, осушили наши водохранилища и обеспечили ток воды вниз. Это мы сделали по одному звонку. Это ли не настоящая дружба и взаимопонимание. Таким образом, мы урегулировали с Казахстаном приграничный вопрос, но теперь нам необходимо договориться по какому принципу делить воду. Это комплексная, всесторонняя, сбалансированная работа», — подчеркнул глава дипмиссии Китая.

Отвечая на вопрос о возможности участия России в переговорах по трансграничным рекам на трехсторонней основе, Чжан Ханьхуэй сообщил, что Китай продолжит политику двустороннего сотрудничества.

«Россия тоже находится вниз по течению. Казахстанская сторона не раз хотела включить россиян для консультаций с нами на трехсторонней основе. Как бы получается включить Россию для давления на Китай. Но я вам скажу, что этого недостаточно, такой разговор ведется только между двумя сторонами. А если добавим больше партнеров, то будет больше форматов и уйдет больше времени», — заключил Чжан Ханьхуэй.