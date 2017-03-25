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12:37 (мск), источник: БЕЛТА

Планируемая оппозицией в Минске акция не санкционирована, ее участники могут быть привлечены к ответственности

Накануне все заявители, обратившиеся в Мингорисполком, для проведения уличной акции 25 марта в Минске, кроме одного, отказались от заявок до их рассмотрения.

Источник: БЕЛТА

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планируемая оппозицией в Минске уличная акция не санкционирована, ее участники могут быть привлечены к административной ответственности, сообщает БЕЛТА.

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Накануне все заявители, обратившиеся в Мингорисполком, для проведения уличной акции 25 марта в Минске, кроме одного, отказались от заявок до их рассмотрения. Оставшемуся заявителю представители городских властей пояснили, что поданная заявка, в частности выбранный маршрут, не соответствует требованиям законодательства. Было предложено использовать для организации акции постоянные места для проведения массовых мероприятий, которые определены в Минске. Однако заявитель от других вариантов отказался, равно как и от проведения акции 25 марта.

Таким образом, все несанкционированные собрания людей сегодня в Минске становятся вне закона, а принимающие в них участие подпадают под действие административного кодекса.

Как предупредил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, согласно статье 23.34 КоАП, за нарушения порядка организации и проведения массовых мероприятий предусмотрена административная ответственность как для их организаторов, так и для участников. Организаторы уже нарушили закон о массовых мероприятиях: они призывали граждан к участию в несанкционированной акции, не дождавшись решения горисполкома, соответственно, ответственность за возможные последствия возложив на себя.

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