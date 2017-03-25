В Калининграде представили нового руководителя управления культуры администрации города

Она заняла пост руководителя управления культуры администрации Калининграда. Это произошло в учреждении, которое ранее возглавляла Марина Александровна.

Здесь по случаю празднования Дня работников культуры председатель комитета по социальной политике администрации Калининграда Анна Апполонова вручила благодарственные письма работникам муниципальных учреждений культуры за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие культуры города.

«Была назначена Марина Александровна Ядова, которая порядка 30 лет посвятила свою жизнь профессиональную жизнь работе в сфере культуры. Последние 5 лет она возглавляла музей “Фридландские ворота”, достаточно успешно показала себя как менеджер, который способен реализовывать новые интересные проекты, привлекать дополнительные денежные средства, кроме этого она — прекрасный организатор и вдохновитель. Я уверенна, что её назначение позволит нам вдохнуть новую жизнь в работу управления культуры Калининграда, мы с её помощью найдем новые подходы к реализации тех задач, которые требует современная жизнь. Потому что мы должны перестраивать работу учреждений культуры, понимая, что потребности населения меняются и конечно же финансовая ситуация, которая сложилась сейчас, требует большей активности и участие в проектной деятельности, что может Марина Александровна», — прокомментировала назначение Анна Апполонова.