Конкурс эскизных проектов мемориала в Куропатах объявлен в Беларуси

Участниками конкурса могут быть скульпторы и архитекторы, которые имеют соответствующее профессиональное образование. «Заявки на участие предоставляются до 26 апреля по адресу: Минск, проспект Победителей, 11, кабинет 308. Контактный телефон: +375 17 203 91 31», — проинформировали в министерстве.

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлен конкурс эскизных проектов памятного знака (мемориала) «Куропаты». Заявки принимаются до 26 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.

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Конкурсные материалы должны быть представлены 25 апреля не позже 17.00 по адресу: Минск, улица Некрасова, 3, Национальный центр современных искусств Беларуси. Материалы будут рассмотрены жюри на закрытом заседании не позднее 1 мая.

«В ближайшее время будут открыты благотворительные счета в белорусских рублях и иностранной валюте для сбора средств на создание памятного знака в Куропатах» — добавили в министерстве.

Цель конкурса — поиск наиболее выразительного художественного воплощения образа урочища Куропаты как общенационального места памяти и примирения. «Композиционное и пластическое исполнение памятного знака (мемориала) должно быть выдержано в наилучших традициях классического и национального монументального искусства, отражать главную идею — увековечивания памяти всех невинно погибших жертв ХХ века в истории Беларуси», — пояснили в Минкультуры.

Памятный знак должен быть установлен в урочище Куропаты и лаконично вписываться в ландшафт. «Точное место размещения может быть предложено участниками конкурса с учетом особенностей проекта и его архитектурно-пластического решения, включая предложения по благоустройству территории около памятного знака», — отметили в министерстве.

Подробная информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте организатора, Министерства культуры, в рубрике «Конкурсы і мерапрыемствы».