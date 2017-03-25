Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Депутат потребовал от СКР, ФСБ и МВД проверки данных о Медведеве
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Киев принял решение в отношении Пономарёва и Максаковой – СМИ
«Ощутил бешенство украинцев»: слова Вороненкова
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Назван способ спрогнозировать собственную смерть
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
8Тайский День слона
9В мире зацвела сакура
12Ливни затопили Перу
15:34 (мск), источник: БЕЛТА

Конкурс эскизных проектов мемориала в Куропатах объявлен в Беларуси

«В ближайшее время будут открыты благотворительные счета в белорусских рублях и иностранной валюте для сбора средств на создание памятного знака в Куропатах» — добавили в министерстве.

Источник: БЕЛТА

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлен конкурс эскизных проектов памятного знака (мемориала) «Куропаты». Заявки принимаются до 26 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.

Участниками конкурса могут быть скульпторы и архитекторы, которые имеют соответствующее профессиональное образование. «Заявки на участие предоставляются до 26 апреля по адресу: Минск, проспект Победителей, 11, кабинет 308. Контактный телефон: +375 17 203 91 31», — проинформировали в министерстве.

Читайте также
БЖД корректирует расписание поездов в связи с переходом стран ЕС и Украины на летнее время

Конкурсные материалы должны быть представлены 25 апреля не позже 17.00 по адресу: Минск, улица Некрасова, 3, Национальный центр современных искусств Беларуси. Материалы будут рассмотрены жюри на закрытом заседании не позднее 1 мая.

«В ближайшее время будут открыты благотворительные счета в белорусских рублях и иностранной валюте для сбора средств на создание памятного знака в Куропатах» — добавили в министерстве.

Цель конкурса — поиск наиболее выразительного художественного воплощения образа урочища Куропаты как общенационального места памяти и примирения. «Композиционное и пластическое исполнение памятного знака (мемориала) должно быть выдержано в наилучших традициях классического и национального монументального искусства, отражать главную идею — увековечивания памяти всех невинно погибших жертв ХХ века в истории Беларуси», — пояснили в Минкультуры.

Памятный знак должен быть установлен в урочище Куропаты и лаконично вписываться в ландшафт. «Точное место размещения может быть предложено участниками конкурса с учетом особенностей проекта и его архитектурно-пластического решения, включая предложения по благоустройству территории около памятного знака», — отметили в министерстве.

Подробная информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте организатора, Министерства культуры, в рубрике «Конкурсы і мерапрыемствы».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 2016 год побил температурные рекорды - ООН
Гороскоп на неделю с 27 марта по 2 апреля 2017 года
2016 год побил температурные рекорды - ООН
Лидеры 27 стран подписали декларацию о будущем ЕС после Brexit
Россия подала в Верховный суд США аргументацию по делу Бута
Россия и США подписали заявление о взаимодействии в Арктике
Самолет врезался в жилой дом в штате Джорджия
На складах боеприпасов в Балаклее продолжаются взрывы
Неактивный более 200 лет вулкан Камбальный начал извергаться
В Лас-Вегасе пытались ограбить казино
Спорт
Пишите письма. Почему сборная России вызывает равнодушие Пожелания трудящихся выполнены: в сборной России практически не осталось участников Евро-2016. Подписанты знаменитой петиции довольны?
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Дома в Дубае будут строить роботы
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь