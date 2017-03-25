Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Чай спасает от старческого слабоумия
Британский профессор: Березовский очень ошибался насчет Путина
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
В Киеве рассказали, что будет с Пономарёвым и Максаковой
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Прочь из моей головы: история жизни с болью
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
13Теракт в центре Лондона
14События недели в фотографиях
9В мире зацвела сакура
15:49 (мск), источник: Sputnik.by

Правозащитники центра «Весна» сообщили о своем задержании

Всего сотрудники правоохранительных органов задержали около 30 человек, сообщается, что среди них есть иностранцы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Представители незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна» сообщили о том, что их задержали сотрудники правоохранительных органов.

Правозащитники рассказали, что в их офисе в Минске проводится обыск, в котором задействованы сотрудники ОМОН. После чего представители «Весны» были задержаны.

Читайте также
Коробки спецназа перекрыли проспект Независимости в Минске

Задержано около 30 человек.

Представители незарегистрированной организации сообщили на своем сайте, что всего было задержано около 30 человек, среди них есть граждане других государств.

«Около 30 человек задержано, в том числе международные наблюдатели», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что не выходит на связь правозащитник Алесь Беляцкий.

Официальных комментариев от правоохранительных органов по факту инцидента пока не поступало.

Правозащитники центра отслеживали проходившие в Беларуси задержания в связи с акциями протеста против декрета «о тунеядстве», а также по возбужденному КГБ республики делу о подготовке к организации массовых беспорядков.

На текущей неделе КГБ Беларуси возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках в отношении незарегистрированных организаций «Молодой фронт» и «Белый легион». Были задержаны 26 человек, во время проведенных обысков было изъято оружие. При этом спецслужбы не исключили, что изъятое оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Работает ОМОН: День Воли в Минске закончился брутально
Лидеры 27 стран подписали декларацию о будущем ЕС после Brexit
В Минске начались задержания участников шествия на День воли
Россия и США подписали заявление о взаимодействии в Арктике
Денис Вороненков похоронен на Зверинецком кладбище в Киеве
На складах боеприпасов в Балаклее продолжаются взрывы
Неактивный более 200 лет вулкан Камбальный начал извергаться
В Лас-Вегасе пытались ограбить казино
Спорт
Пишите письма. Почему сборная России вызывает равнодушие Пожелания трудящихся выполнены: в сборной России практически не осталось участников Евро-2016. Подписанты знаменитой петиции довольны?
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Землю под госнужды в Крыму будут изымать быстрее
Московские власти продадут с молотка 12 квартир в ЦАО
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь