Правозащитники центра «Весна» сообщили о своем задержании

Правозащитники рассказали, что в их офисе в Минске проводится обыск, в котором задействованы сотрудники ОМОН. После чего представители «Весны» были задержаны.

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Представители незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна» сообщили о том, что их задержали сотрудники правоохранительных органов.

Задержано около 30 человек.

Представители незарегистрированной организации сообщили на своем сайте, что всего было задержано около 30 человек, среди них есть граждане других государств.

«Около 30 человек задержано, в том числе международные наблюдатели», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что не выходит на связь правозащитник Алесь Беляцкий.

Официальных комментариев от правоохранительных органов по факту инцидента пока не поступало.

Правозащитники центра отслеживали проходившие в Беларуси задержания в связи с акциями протеста против декрета «о тунеядстве», а также по возбужденному КГБ республики делу о подготовке к организации массовых беспорядков.

На текущей неделе КГБ Беларуси возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках в отношении незарегистрированных организаций «Молодой фронт» и «Белый легион». Были задержаны 26 человек, во время проведенных обысков было изъято оружие. При этом спецслужбы не исключили, что изъятое оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта.