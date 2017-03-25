Коробки спецназа перекрыли проспект Независимости в Минске

Таким образом милиция не дает пройти протестующим в сторону площади Якуба Колоса. До открытых столкновений с милицией, по предварительным данным, дело пока не дошло.

Неразрешенный властями митинг, приуроченный ко Дню воли, лидеры оппозиции предлагали провести в 14.00 в районе Академии наук. Однако милиция перекрыла доступ к Академии наук. Тех, кто настойчиво пытались пройти в сторону НАН милиция задерживала и препровождала в автозаки. В результате в акции протеста приняло участие несколько сотен человек. Также на данный момент можно говорить о сотнях задержанных. Наблюдатели отмечают, что количество милиционеров значительно превышает количество протестующих.