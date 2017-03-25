Милиция Бишкека разогнала сторонников опального экс-депутата Жапарова
Митингующих в поддержку опального
Митингующих в поддержку опального
АСТАНА, 25 мар — Sputnik. Милиция в Бишкеке разогнала митингующих, сообщает корреспондент Sputnik Кыргызстан с места событий.
Ранее
Примерно в 16.35 час собравшиеся попытались прорвать оцепление милиции, произошла стычка с правоохранителями. Спецназ приступил к разгону демонстрации.
«Специальный отряд быстрого реагирования с дубинками и щитами разогнал митингующих. Во время операции применялись резиновые пули — милиционеры стреляли в воздух и задерживали протестующих», — сообщает корреспондент.
Движение транспорта по улице Фрунзе возобновлено. Милиция сейчас дежурит на месте. В