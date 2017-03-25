Милиция Бишкека разогнала сторонников опального экс-депутата Жапарова

Ранее экс-депутат Жогорку Кенеша Садыр Жапаров был задержан и доставлен в комитет нацбезопасности Кыргызстана в рамках уголовного дела. Его сторонники в количестве 500−600 человек вышли на акцию протеста.

АСТАНА, 25 мар — Sputnik. Милиция в Бишкеке разогнала митингующих, сообщает корреспондент Sputnik Кыргызстан с места событий.

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Примерно в 16.35 час собравшиеся попытались прорвать оцепление милиции, произошла стычка с правоохранителями. Спецназ приступил к разгону демонстрации.

«Специальный отряд быстрого реагирования с дубинками и щитами разогнал митингующих. Во время операции применялись резиновые пули — милиционеры стреляли в воздух и задерживали протестующих», — сообщает корреспондент.