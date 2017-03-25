Саакашвили сделал громкое заявление

«Думаю, мы найдем формулу (объединения — ред.), нужно объединиться всем этим людям. Смешно и несолидно, когда они все по отдельности гнут свою линию… Люди должны объединиться и в пределах одной силы конкурировать друг с другом… Вы увидите, в ближайшее время будет большое объединение», — сказал он журналистам во время форума, организованного партией «Воля», в субботу в Киеве.

По словам М. Саакашвили, речь идет об объединении политических сил, представители которых приняли участие в форуме, — инициатив «Рух новых сил», «Хвыля», партий «ДемАльянс», «Воля», а также некоторых других сил. Говоря о вероятности досрочных выборов в Украине, экс-глава Одесской ОГА допустил, что такие выборы могут произойти уже в 2017 году.

«При том, что у нас нулевой рост экономики в этом году, у власти нет запаса прочности, есть много других неблагоприятных международных факторов. Я думаю, что в Украине события будут развиваться крайне быстро и в этом году… Все закончится выборами», — сказал М. Саакашвили.