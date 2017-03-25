Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Мнение: "Убийцам Вороненкова удалось почти невозможное"
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Джоли и Питт возобновили общение
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Киев принял решение в отношении Пономарёва и Максаковой – СМИ
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Авитаминоз: правда или вымысел
Чай спасает от старческого слабоумия
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
1185-летие Наины Ельциной
13Теракт в центре Лондона
14События недели в фотографиях
18:34 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Балаклею начали прибывать представители НАТО

Представители НАТО пребывают в Балаклею Харьковской области для помощи в разминировании территории военной базы.

Источник: Telegraf.com.ua

Председатель Харьковской госадминистрации Юлия Светличная сообзила, что представители НАТО начали прибывать в Балаклею Харьковской области, чтобы оказать помощь в разминировании территории военной базы.

Читайте также
В Балаклее задержали мародера: Мужчина ограбил школу

Как сообщалось ранее, данное распоряжение дал Президент Украины Петр Порошенко, издав соответствующий указ. Сообщается, что на данный момент пожар ликвидирован, имеются единичные взрывы, однако они малой мощности и не представляют опасности для жителей. предварительным данным, около 40 объектов имеют сильную степень разрушений и подлежат капитальному ремонту. Около 100 домов и объектов социальной инфраструктуры — со средней степенью разрушения.

Работу в Балаклее планируется организовать таким образом, чтобы в три этапа начать восстановительные работы. Первый этап займет от 2 до 4 дней, который в госадминистрации планируют сделать собственными силами. Второй этап — до недели срока и третий этап, полноценное восстановление, который требует длительного срока. На время проведения работ жителей поврежденных домов разместят в местной гостинице и общежитии ДЮCШ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Истории покушений на знаменитостей из мира шоу-бизнеса (Фото)
Лидеры 27 стран подписали декларацию о будущем ЕС после Brexit
В Минске начались задержания участников шествия на День воли
Россия и США подписали заявление о взаимодействии в Арктике
Денис Вороненков похоронен на Зверинецком кладбище в Киеве
На складах боеприпасов в Балаклее продолжаются взрывы
Неактивный более 200 лет вулкан Камбальный начал извергаться
В Лас-Вегасе пытались ограбить казино
Спорт
Пишите письма. Почему сборная России вызывает равнодушие Пожелания трудящихся выполнены: в сборной России практически не осталось участников Евро-2016. Подписанты знаменитой петиции довольны?
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Московские власти продадут с молотка 12 квартир в ЦАО
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь