В Балаклею начали прибывать представители НАТО

Как сообщалось ранее, данное распоряжение дал Президент Украины Петр Порошенко, издав соответствующий указ. Сообщается, что на данный момент пожар ликвидирован, имеются единичные взрывы, однако они малой мощности и не представляют опасности для жителей. предварительным данным, около 40 объектов имеют сильную степень разрушений и подлежат капитальному ремонту. Около 100 домов и объектов социальной инфраструктуры — со средней степенью разрушения.

Работу в Балаклее планируется организовать таким образом, чтобы в три этапа начать восстановительные работы. Первый этап займет от 2 до 4 дней, который в госадминистрации планируют сделать собственными силами. Второй этап — до недели срока и третий этап, полноценное восстановление, который требует длительного срока. На время проведения работ жителей поврежденных домов разместят в местной гостинице и общежитии ДЮCШ.