Президент Литвы назвала Россию «угрозой» для Европы

Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что политика, проводимая российским правительством, представляет угрозу для Балтийского региона и для всей Европы в целом. Об этом глава государства заявила в интервью изданию Foreign Policy.

Россия представляет собой угрозу не только для Литвы, но и для всего региона и всей Европы. Мы видим, как Россия ведет себя в Калининграде, в российском анклаве у наших границ. Там они развернули ракетные комплексы, которые могут нести ядерный заряд, они могут достичь европейских столиц

Собеседник издания подчеркнула необходимость присутствия на постоянной основе американских войск в Балтийском регионе, а также размещения комплексов противовоздушной обороны. Грибаускайте отметила, что в настоящее время американские военные находятся в Германии и в Западной Европе. По ее мнению, «самая большая угроза» концентрируется в странах Восточной Европы.

Литовский лидер заявила о своем доверии американским властям вне зависимости от того, какая администрация находится в Белом доме. «США не должны покидать международную арену. Если США замкнуться в пределах своего континента, то появится слишком большое пространство, которое могла бы занять Россия», — сказала она.

На вопрос журналиста об эффекте санкций, которые европейские страны и США ввели в отношении Москвы, она ответила, что не видит оснований отмены этих ограничений, поскольку они являются ответной мерой мирового сообщества на присоединение Крыма.