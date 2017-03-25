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19:45 (мск), источник: РБК

Президент Литвы назвала Россию «угрозой» для Европы

Действия России на международной арене ставят страны Европы под угрозу, считает президент Литвы Даля Грибаускайте. В интервью Foreign Policy она заявила о необходимости вмешательства американских военных в ситуацию, а также заявила об отсутствии необходимости отменять введенные против Москвы санкции.

Источник: AP 2017

Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что политика, проводимая российским правительством, представляет угрозу для Балтийского региона и для всей Европы в целом. Об этом глава государства заявила в интервью изданию Foreign Policy.

Россия представляет собой угрозу не только для Литвы, но и для всего региона и всей Европы. Мы видим, как Россия ведет себя в Калининграде, в российском анклаве у наших границ. Там они развернули ракетные комплексы, которые могут нести ядерный заряд, они могут достичь европейских столиц
Даля Грибаускайте
президент Литвы

Собеседник издания подчеркнула необходимость присутствия на постоянной основе американских войск в Балтийском регионе, а также размещения комплексов противовоздушной обороны. Грибаускайте отметила, что в настоящее время американские военные находятся в Германии и в Западной Европе. По ее мнению, «самая большая угроза» концентрируется в странах Восточной Европы.

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Литовский лидер заявила о своем доверии американским властям вне зависимости от того, какая администрация находится в Белом доме. «США не должны покидать международную арену. Если США замкнуться в пределах своего континента, то появится слишком большое пространство, которое могла бы занять Россия», — сказала она.

На вопрос журналиста об эффекте санкций, которые европейские страны и США ввели в отношении Москвы, она ответила, что не видит оснований отмены этих ограничений, поскольку они являются ответной мерой мирового сообщества на присоединение Крыма.

Латвия и другие страны Прибалтики регулярно сообщают о российской военной активности в регионе. В конце января латвийские военные рассказали о прохождении российского военного корабля в нескольких милях от территориальных вод республики. Также в конце января патрульные самолеты Североатлантического альянса зафиксировали пролет «двух истребителей Вооруженных сил России Су-24 и Ан-26» над Балтийским морем. При этом Су-24 — это фронтовой бомбардировщик, а Ан-26 — военно-транспортный самолет.

Комментарии
19
Игорь Давыдов
К сожалению, совершенно с вами согласен.
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Дроба
я думаю все в другом. сейчас ихняя взяла, вот и мстят из-под тишка по силам своим за прошлое.
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Дроба
вы воинственный очень. вам бы в горячих точках порядок наводить - цены б не было.
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