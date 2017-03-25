Порошенко поблагодарил сотрудников СБУ за защиту государственного суверенитета

Президент Украины Петр Порошенко от имени народа поблагодарил ветеранов, руководителей и сотрудников СБУ за защиту государственного суверенитета, профессионализм, ответственность и упорный труд. Об этом говорится в поздравлении главы государства по случаю 25-летия со дня создания национальной спецслужбы, размещенном на его официальном сайте.

«За четверть века судьба не раз испытывала вас на прочность. Настоящие офицеры прошли этот путь достойно, не изменив присяге Родине. К вам присоединилась молодежь, вдохновленная идеалами Революции Достоинства. Украинский народ благодарит всех самоотверженных патриотов, которые защищают свободу и независимость Украины на передовой, каковой для вас стала вся страна», — отметил президент. Он подчеркнул, что Служба безопасности Украины — ключевой орган сектора безопасности и обороны государства.

«Определенные для вас задачи трудно переоценить, ведь в условиях гибридной агрессии все сферы жизни государства являются уязвимыми и нуждаются в защите», — отметил Порошенко.

«Благодарю личный состав Службы за профессионализм, ответственность и упорный труд, а ваши семьи — за терпение и поддержку. Благодарен ветеранам Службы — тем, кто с момента провозглашения независимости Украинского государства формировал новую цивилизованную спецслужбу, призванную защищать государственный суверенитет и территориальную целостность страны», — отметил президент.

Он пожелал сотрудникам СБУ счастья, здоровья, благополучия и новых свершений в благородном деле служения украинскому народу.