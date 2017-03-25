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20:21 (мск), источник: Интерфакс

В ходе акций оппозиции в Белоруссии задержаны 25 журналистов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU — Не менее 25 журналистов было задержано в субботу в Белоруссии в ходе акций оппозиции, приуроченных ко «Дню воли», большинство из них уже освобождены, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Источник: AP 2017

«По состоянию на 18:30 25 марта известно, что задерживались как минимум 25 человек. 20 освобождены», — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте БАЖ.

Основная часть задержаний журналистов пришлась на Минск.

По информации БАЖ, пока остаются задержанными Денис Ивашин (сайт InformNapalm), Александр Борозенко («Белсат»), Дмитрий Коренко (независимый журналист), Никита Ярош («Ганцевичский час»), Антон Карлинер (фотограф из России).

Коллеги не могут найти британского журналиста Филиппа Ворвика. Информации ни о его задержании, ни о том, где он и что с ним, нет
Белорусская ассоциация журналистов

Кроме того, в Витебске остается задержанным Артем Сизинцав («Радио Рация»). Остаются задержанными также Елена Бычкова, Иван Яриванович и Лариса Щиракова. По информации БАЖ, они были задержаны в Гомеле.

Как сообщалось, в субботу в Минске, Гомеле, Витебске, Гродно и Бресте прошли акции оппозиции, приуроченные к празднованию «Дня воли». Только в Гродно и Бресте акции были санкционированы властями.

Акции в Минске завершились массовыми задержаниями. По оценкам правозащитников, задержанных сотни. Ближе к вечеру людей начали отпускать из милиции, некоторых без составления протоколов.

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