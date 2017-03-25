Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Чай спасает от старческого слабоумия
Мнение: "Убийцам Вороненкова удалось почти невозможное"
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Киев принял решение в отношении Пономарёва и Максаковой – СМИ
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
Авитаминоз: правда или вымысел
Чай спасает от старческого слабоумия
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
8Пустыня в цвету
8Тайский День слона
14События недели в фотографиях
20:31 (мск), источник: Kazinform

Глава Минздрава РК прокомментировал инцидент в столичной поликлинике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов прокомментировал случай, когда пациентка столичной поликлиники устроила разнос главврачу в его присутствии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«На самом деле была открытая встреча как с персоналом, так и посетителями городской поликлиники № 5. Поликлиника находится на окраине столицы, где характерна большая ежегодная миграция населения. Соответственно есть большая нагрузка, с которой мои коллеги стараются (справиться) и справляются с трудом. Пару недель назад мы приезжали в эту поликлинику рано утром с акимом г. Астаны без прессы и сопровождения. Была рабочая обстановка, не было скопления и очередей. Но район сложный, поэтому мы повторно приехали в эту поликлинику, чтобы обсудить с главврачами клиник столицы проблемы медицины в преддверии внедрения всеобщего медицинского страхования», — написал министр в своем аккаунте в Фейсбуке.

«Так что встречи и обсуждение проблем как с населением, так и медиками прошли интересно, продуктивно. Уже не то сейчас время, чтобы заниматься показухой и избегать общения с нашими дорогими апашками. Это важно для всех нас — видеть проблемы и находить пути их решения!», — добавил он.

Напомним, одна из пациенток городской поликлиники № 5 Астаны вмешалась в выступление главного врача, которая отчитывалась перед министром здравоохранения РК. Главный врач Алтыншаш Табулдина сообщила Елжану Биртанову, что в поликлинике, которая работает в 1,5 смены и принимает более 900 человек в день, нет живых очередей, все приходят по предварительной записи. Прием пациентов осуществляется по выстроенному маршруту. Зеленый коридор — для плановых пациентов, их записывают на имеющееся свободное время у участкового врача. Также есть вторая категория зеленого коридора — для инвалидов, ветеранов, беременных. Желтый коридор — для пациентов, записавшихся на прием предварительно, и красный коридор — для пациентов в неотложном состоянии. В случае экстренной ситуации пациент может вызвать врача на дом или прийти в поликлинику, где его примут в кабинете экстренной ситуации.

«Пациенты с подозрением на туберкулез, инфекционные заболевания тоже идут вне очереди, их немного — может быть несколько человек», — добавила она.

70-летняя пациентка Омирзак Тайжанова заявила, что все это неправда, и в поликлинике царит хаос. Она никак не может получить свое лекарство, к тому же, врачи не могут определить, нужно ей оно или нет. Также она пожаловалась, что не может попасть на прием к узкому специалисту.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лидеры 27 стран подписали декларацию о будущем ЕС после Brexit
США ввели санкции в отношении восьми организаций РФ
В ходе акций оппозиции в Белоруссии задержаны 25 журналистов
Денис Вороненков похоронен на Зверинецком кладбище в Киеве
На складах боеприпасов в Балаклее продолжаются взрывы
Президент Литвы считает Россию угрозой для всей Европы
В Лас-Вегасе пытались ограбить казино
Спорт
Пишите письма. Почему сборная России вызывает равнодушие Пожелания трудящихся выполнены: в сборной России практически не осталось участников Евро-2016. Подписанты знаменитой петиции довольны?
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Московские власти продадут с молотка 12 квартир в ЦАО
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь