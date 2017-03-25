Глава Минздрава РК прокомментировал инцидент в столичной поликлинике

«Так что встречи и обсуждение проблем как с населением, так и медиками прошли интересно, продуктивно. Уже не то сейчас время, чтобы заниматься показухой и избегать общения с нашими дорогими апашками. Это важно для всех нас — видеть проблемы и находить пути их решения!», — добавил он.

«На самом деле была открытая встреча как с персоналом, так и посетителями городской поликлиники № 5. Поликлиника находится на окраине столицы, где характерна большая ежегодная миграция населения. Соответственно есть большая нагрузка, с которой мои коллеги стараются (справиться) и справляются с трудом. Пару недель назад мы приезжали в эту поликлинику рано утром с акимом г. Астаны без прессы и сопровождения. Была рабочая обстановка, не было скопления и очередей. Но район сложный, поэтому мы повторно приехали в эту поликлинику, чтобы обсудить с главврачами клиник столицы проблемы медицины в преддверии внедрения всеобщего медицинского страхования», — написал министр в своем аккаунте в Фейсбуке.

Напомним, одна из пациенток городской поликлиники № 5 Астаны вмешалась в выступление главного врача, которая отчитывалась перед министром здравоохранения РК. Главный врач Алтыншаш Табулдина сообщила Елжану Биртанову, что в поликлинике, которая работает в 1,5 смены и принимает более 900 человек в день, нет живых очередей, все приходят по предварительной записи. Прием пациентов осуществляется по выстроенному маршруту. Зеленый коридор — для плановых пациентов, их записывают на имеющееся свободное время у участкового врача. Также есть вторая категория зеленого коридора — для инвалидов, ветеранов, беременных. Желтый коридор — для пациентов, записавшихся на прием предварительно, и красный коридор — для пациентов в неотложном состоянии. В случае экстренной ситуации пациент может вызвать врача на дом или прийти в поликлинику, где его примут в кабинете экстренной ситуации.

«Пациенты с подозрением на туберкулез, инфекционные заболевания тоже идут вне очереди, их немного — может быть несколько человек», — добавила она.

70-летняя пациентка Омирзак Тайжанова заявила, что все это неправда, и в поликлинике царит хаос. Она никак не может получить свое лекарство, к тому же, врачи не могут определить, нужно ей оно или нет. Также она пожаловалась, что не может попасть на прием к узкому специалисту.