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20:39 (мск), источник: ТАСС

США ввели санкции в отношении восьми организаций РФ в рамках закона о нераспространении

ВАШИНГТОН, 25 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американское правительство приняло решение ввести санкции в отношении еще восьми российских организаций, инкриминировав им нарушение национального законодательства США о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии от 2009 года. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС представитель администрации США.

Источник: AP 2017

По ее информации, в черный список попали следующие институты: АО «Рособоронэкспорт», АО «150-й авиационный ремонтный завод», внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт», АО «Научно-производственное объединение «Базальт», АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения», Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б. П. Бугаева, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.

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Все эти структуры обвиняются в нарушении положений американского закона о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии. В чем конкретно заключаются предъявляемые российским организациям претензии, власти США не уточняют.

Нынешние ограничительные меры, срок действия которых составляет два года, предусматривают запрет на приобретение любыми министерствами и ведомствами США продукции и услуг попавших в черный список, продажу им Вашингтоном оружия и военной техники, выдачу им американских лицензий на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля, предоставление им помощи. При этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон может, если сочтет необходимым, отменить действие санкций.

Комментарии
22
Сергей Даринский
Надеюсь, последуют жесткие антисанкции? Еще больше рездавленных гусей и яблок, еще дороже жратва в магазинах.
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Рудольф Фёклин
Нужно развивать свою промышленность и все санкции побок! Как в СССР. Всё своё. Инфляция - 0 !!!
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Оксана Поддубная
Что-то много санкций вокруг авиации. Наверное, не хотят получать российский титан для своих Боингов.
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