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21:46 (мск), источник: Sputnik.by

СМИ: Некляев помещен в больницу в Бресте

Ранее СМИ сообщали, что политика перевозят в Минск, гдде его должны будут доставить в суд по делу о нарушении закона о массовых акциях.

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Задержанный по приезду в Беларусь из Польши оппозиционер, экс-кандидат в президенты страны Владимир Некляев помещен в больницу в Бресте, сообщили в субботу местные СМИ.

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Ранее сообщалось, что он находится в изоляторе временного содержания Ленинского РУВД в Бресте и его планируют перевезти в Минск.

«Оппозиционный политик Владимир Некляев госпитализирован в больницу скорой помощи в Бресте. Он находится в неврологическом отделении», — сообщили ряд СМИ. В связи с чем он помещен в больницу не уточняется, также нет информации и о его состоянии здоровья.

Некляев является одним из лидеров незарегистрированного Белорусского национального конгресса. Вместе с оппозиционером Николаем Статкевичем он был инициатором проведения в Минске 25 марта акции, не санкционированной городскими властями. Место нахождение Статкевича, которого также должны доставить в суд судебные исполнители, неизвестно.

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