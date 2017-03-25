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22:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Евросоюз заявил о нарушении Минском демократических обязательств

Действия Минска противоречат обязательствам по демократизации, говорится в полученном РИА Новости коммюнике официального представителя главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

Источник: AP 2017

«В последние дни мы ежечасно наблюдали сообщения о превентивных арестах и задержаниях по разным обвинениям. Журналистов наказывали за освещение событий», — отмечается в заявлении.

«В преддверии и во время сегодняшних событий в рамках “Дня воли”, несмотря на призывы международного сообщества к сдержанности, реакция служб безопасности была беспорядочной и неподобающей», — отмечается в документе.

ЕС указывает, что «такие репрессии в отношении свободы слова и собраний противоречат заявленной Белоруссией политике демократизации и ее международным обязательствам».

«Шаги, предпринимаемые Белоруссией в соблюдение всеобщих основополагающих свобод, верховенства права и прав человека, останутся ключевыми в выстраивании отношений Европейского Союза с этой страной», — подчеркивается в заявлении.

Евросоюз призвал освободить «всех недавно задержанных мирных граждан».

Ранее белорусские силовики пресекли акцию оппозиционеров в Минске и провели массовые задержания. В День воли, 25 марта, оппозиция отмечает годовщину провозглашения Белорусской народной республики в 1918 году. Сейчас к этой дате решили приурочить акцию протеста против «налога на тунеядство». Ранее выступления против этой нормы прошли в Гомеле, Могилеве, Бресте, Витебске и Минске.

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