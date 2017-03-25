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25 марта, источник: РБК - Украина

Савченко удивила всех песней в прямом эфире

Народный депутат Украины Надежда Савченко исполнила в прямом эфире песню «Місяць», сделав это по просьбе журналиста Дмитрия Гордона. Видео опубликовали в YouTube «112 Канал».

Источник: РИА "Новости"

«Проверим, в голосе ли я», — сказала она.

Пользователи с сарказмом отреагировали на ее исполнение известной песни: «Нет у неё голоса», «Прима-солистка, на Евровидение!», «Браво, бис!» — пишут в комментариях под видео. «А я считаю — молодец! Не постеснялась. Я бы точно хуже спел», — поддержал Савченко один из пользователей.

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