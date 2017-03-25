Савченко удивила всех песней в прямом эфире

«Проверим, в голосе ли я», — сказала она.

Пользователи с сарказмом отреагировали на ее исполнение известной песни: «Нет у неё голоса», «Прима-солистка, на Евровидение!», «Браво, бис!» — пишут в комментариях под видео. «А я считаю — молодец! Не постеснялась. Я бы точно хуже спел», — поддержал Савченко один из пользователей.