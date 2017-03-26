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10:29 (мск), источник: РИА Новости

Суд в подконтрольной хуситам столице Йемена приговорил президента к казни

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Суд в столице Йемена Сане, контролируемой йеменскими мятежниками из шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы), приговорил президента страны Абд Раббу Мансура Хади к смертной казни, передает агентство Рейтер.

Источник: Reuters

По данным агентства, Хади был приговорен к смертной казни за «государственную измену» и «содействие стране-агрессору Саудовской Аравии и ее союзникам».

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Помимо него, суд Саны приговорил к высшей мере наказания еще шесть высокопоставленных чиновников в его правительстве, в том числе посла Йемена в США Ахмеда Авада Бин Мубарака и бывшего министра иностранных дел страны Рияда Ясина.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Комментарии
3
Макс Якутский
Семен.не вмешивайтесь в то что не понимаете.Вам это не дано в силу другого минтолитета.там огромное различие между теми и теми.
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Семен Брагилевский
А судьи кто?.. От подсудимых, по большому счету, мало чем отличаются.
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Владимир *****
Война,война....Идет гражданская война.война,война...
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