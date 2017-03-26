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06:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Довыборы в Заксобрание Иркутской области стартовали в округах № 3 и 11

Голосование продлится до 20.00.

Источник: IrkutskMedia.ru

Довыборы депутатов Законодательного собрания Иркутской области по округам № 3 и 11 проходят сегодня, 26 марта. Избиратели смогут проголосовать до 20.00 по местному времени. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Стать депутатом по округу № 3 претендуют Антон Красноштанов («Единая Россия»), Сергей Банько (КПРФ), Игорь Котин (ЛДПР), Михаил Труфанов («Справедливая Россия») и Михаил Торопов («Родина»).

За депутатское кресло по округу № 11 борются Александр Дубровин («Единая Россия»), Александр Гаськов («Справедливая Россия»), Олег Кияница (ЛДПР) и Анатолий Фомин («Гражданская Платформа»).

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